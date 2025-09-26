https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/sayistay-raporu-ortaya-cikardi-yasa-disi-bahis-buyuyor-1099689018.html
Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Yasa dışı bahis büyüyor
Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın bugünkü konusu Sayıştay'ın Spot Toto için hazırladığı 2024 yılı raporu oldu. Rapora göre yasa dışı... 26.09.2025
Sayıştay’ın hazırladığı denetim raporuna göre, Spor Toto, 2024’te 388 yasadışı bahis sitesini erişime kapattı ancak çoğu tekrar açıldı. Tanıtım harcamasının 22,1 milyar TL’ye ulaştığı Spor Toto’da, harcamaların sözleşmelere uygunluğu etkin şekilde takip edilmiyor.Rapordaki bulguları aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:‘Gençler bahisin kurbanı haline geliyor’
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın bugünkü konusu Sayıştay’ın Spot Toto için hazırladığı 2024 yılı raporu oldu. Rapora göre yasa dışı bahis hız kesmeden büyüyor.
Sayıştay’ın hazırladığı denetim raporuna göre, Spor Toto, 2024’te 388 yasadışı bahis sitesini erişime kapattı ancak çoğu tekrar açıldı. Tanıtım harcamasının 22,1 milyar TL’ye ulaştığı Spor Toto’da, harcamaların sözleşmelere uygunluğu etkin şekilde takip edilmiyor.
Rapordaki bulguları aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Açıklanan Sayıştay raporlarındaki ayrıntılardan biri Spot Toto ile ilgili. Sayıştay, yasa dışı bahisle mücadelede yetersiz kalındığını vurguluyor. 2024’te Spor Toto’nun dahil olduğu yasa dışı bahis davası 4 bin 658 adet. Yine 2024’te yasa dışı bahis konulu 716 sitenin içeriği engellenmiş. Ancak bu sitelerin engellenmesi tek başına yetmiyor. Yönetenlerle uluslararası iş birliği yapılarak bir şekilde yargılanması gerekiyor. 380 site hakkında ise erişim kararı alınmış. Bunların hepsi kapanıp sonra tekrar açılan siteler. 402 sosyal medya hesabı hakkında da yine adli işlem başlatılıyor. Raporda kapanan sitelerin farklı isimlerle yeniden açıldığı da belirtiliyor. Raporda denetimin daha etkin bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor.”
“Yasal bahisin hacmi ise 2024 yılında 581 milyar lira. Bahis özellikle eğitimden ve çalışma dünyasından uzak olan gençler ve çocuklar için büyük bir tehlike. Adeta bu işin kurbanı haline geliyorlar. 65 yaş üstü erkeklerin de bahise ilgi duyduğu görülüyor. Sanal kumarın reklam boyutu ise 22 milyar liraya ulaşmış durumda.”