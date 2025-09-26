Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Yasa dışı bahis büyüyor

“Açıklanan Sayıştay raporlarındaki ayrıntılardan biri Spot Toto ile ilgili. Sayıştay, yasa dışı bahisle mücadelede yetersiz kalındığını vurguluyor. 2024’te Spor Toto’nun dahil olduğu yasa dışı bahis davası 4 bin 658 adet. Yine 2024’te yasa dışı bahis konulu 716 sitenin içeriği engellenmiş. Ancak bu sitelerin engellenmesi tek başına yetmiyor. Yönetenlerle uluslararası iş birliği yapılarak bir şekilde yargılanması gerekiyor. 380 site hakkında ise erişim kararı alınmış. Bunların hepsi kapanıp sonra tekrar açılan siteler. 402 sosyal medya hesabı hakkında da yine adli işlem başlatılıyor. Raporda kapanan sitelerin farklı isimlerle yeniden açıldığı da belirtiliyor. Raporda denetimin daha etkin bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor.”