Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz: 'Yapay zeka tarafından yönetilen değil yöneten olun'

Yapay zeka yeni bir kavram değil. Kökleri 1950’lere, Alan Turing’in “Makineler düşünebilir mi?” sorusuna uzanıyor. Fark, son birkaç yılda etkisinin günlük yaşama ve iş süreçlerine yoğun biçimde yansıması. Türkiye fotoğrafı iki parçalı. Bireysel kullanım dünya ortalamasına yakın. Genç nüfusun etkisi belirgin. Kurumsal tarafta ise tablo geride. en büyük bariyer “öğrenme kaygısı”, yani “yapabilir miyiz, değecek mi?” tereddütleri ve maliyet algısı. İstihdam endişesi sürse de mesleklerin evrildiği bazı işlerin kaybolurken yenilerinin ortaya çıktığı vurgusu öne çıkıyor. Bireysel kullanımda internet araması, özetleme, sunum/video üretimi gibi üretken yapay zeka senaryoları öne çıkıyor. Verilen komutun niteliği sonucu belirliyor. Doğru komut, doğru çıktı ilkesi kritik. Yapay zekanın verdiği bilgilerin teyidi şart. Özellikle sağlık gibi yüksek riskli alanlarda yapay zeka sonuçları uzman değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalı.