Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz: 'Yapay zeka tarafından yönetilen değil yöneten olun'

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu
Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, yapay zekanı önemini anlattı.Türkyılmaz, şunları söyledi:'Eğitimde yapay zeka hem fırsat hem sınama'"Eğitimde yapay zeka hem fırsat hem sınama. Ödev ve tezlerde yapay zeka desteği yaygınlaşıyor; çözüm, denetim araçlarıyla birlikte sınıf içi üretim, takım çalışması ve yorumlama–eleştirme becerisine dayalı ölçme düzenleri. Destek al, ama oku–süz–katkı ekle yaklaşımı esastır"
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, yapay zekanı önemini anlattı.
Türkyılmaz, şunları söyledi:
Yapay zeka yeni bir kavram değil. Kökleri 1950’lere, Alan Turing’in “Makineler düşünebilir mi?” sorusuna uzanıyor. Fark, son birkaç yılda etkisinin günlük yaşama ve iş süreçlerine yoğun biçimde yansıması. Türkiye fotoğrafı iki parçalı. Bireysel kullanım dünya ortalamasına yakın. Genç nüfusun etkisi belirgin. Kurumsal tarafta ise tablo geride. en büyük bariyer “öğrenme kaygısı”, yani “yapabilir miyiz, değecek mi?” tereddütleri ve maliyet algısı. İstihdam endişesi sürse de mesleklerin evrildiği bazı işlerin kaybolurken yenilerinin ortaya çıktığı vurgusu öne çıkıyor. Bireysel kullanımda internet araması, özetleme, sunum/video üretimi gibi üretken yapay zeka senaryoları öne çıkıyor. Verilen komutun niteliği sonucu belirliyor. Doğru komut, doğru çıktı ilkesi kritik. Yapay zekanın verdiği bilgilerin teyidi şart. Özellikle sağlık gibi yüksek riskli alanlarda yapay zeka sonuçları uzman değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalı.
'Eğitimde yapay zeka hem fırsat hem sınama'
"Eğitimde yapay zeka hem fırsat hem sınama. Ödev ve tezlerde yapay zeka desteği yaygınlaşıyor; çözüm, denetim araçlarıyla birlikte sınıf içi üretim, takım çalışması ve yorumlama–eleştirme becerisine dayalı ölçme düzenleri. Destek al, ama oku–süz–katkı ekle yaklaşımı esastır" diyen Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
İşletmeler için başarı formülü tek başına yüksek yapay zeka yatırımı değil. İnsan yetenekleri ve yapay zeka entegrasyonu. Böylece karar süreçleri hızlanır, verim artar, müşteri deneyimi kişiselleşir.
Duygusal zeka boyutu hala zayıf halka. Empati ve sıcak iletişim yapay zekanın eksik kaldığı alan. Dünyada düzenleyici çabalar hızlanıyor. Türkiye ise daha çok adaptasyon aşamasında.