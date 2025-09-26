İlhan Uzgel'den 'Ortadoğu' benzetmesi: 'ABD’ye sorun çıkarmayan, Batı’nın destek verdiği bir Erdoğan'

Bu gezi Erdoğan’ın ABD ile ilişkilerinin nasıl işlediğini daha net ortaya koydu. Ben bir berraklaşma görüyorum. Bu gezi, Erdoğan’ın iktidarı uzatma çabası için yapıldı. Büyükelçi Tom Barrack’ın söylediği gibi Erdoğan’ın meşruiyet arayışı. Ben ona icazet diyorum. İcazet almaya gitmiş. Türkiye’nin sahip olduğu imkanlardan ödün vere vere icazetini alıp geldi. Destek istiyor. Meşruiyet, Erdoğan’ı iktidarda tutmaya çalışacak bütün mekanizmalardır. Bölgedeki işlerimizi yapın karşılığında da iç politikada sizi rahat bırakıyoruz, pazarlık bu. 2021’den itibaren bu pazarlık başlamıştı. Dışarıdan destek arayışı olan CHP değil Erdoğan’dır. Yarı demokratik ama Batı sistemi içinde yer alan, ABD’ye sorun çıkarmayan, liderine Batı’nın destek verdiği, bölgesel işlerini yaptığı bir ilişki modeli bu.