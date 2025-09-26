https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/ilhan-uzgelden-ortadogu-benzetmesi-abdye-sorun-cikarmayan-batinin-destek-verdigi-bir-erdogan-1099705197.html
İlhan Uzgel'den 'Ortadoğu' benzetmesi: 'ABD’ye sorun çıkarmayan, Batı’nın destek verdiği bir Erdoğan'
İlhan Uzgel'den 'Ortadoğu' benzetmesi: 'ABD'ye sorun çıkarmayan, Batı'nın destek verdiği bir Erdoğan'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Gazeteci Güçlü Özgan ve Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini ve Trump ile görüşmesini değerlendirdi.Uzgel şunları söyledi:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Gazeteci Güçlü Özgan ve Ahmet Atakan’ın babası Ali Atakan oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini ve Trump ile görüşmesini değerlendirdi.
Bu gezi Erdoğan’ın ABD ile ilişkilerinin nasıl işlediğini daha net ortaya koydu. Ben bir berraklaşma görüyorum. Bu gezi, Erdoğan’ın iktidarı uzatma çabası için yapıldı. Büyükelçi Tom Barrack’ın söylediği gibi Erdoğan’ın meşruiyet arayışı. Ben ona icazet diyorum. İcazet almaya gitmiş. Türkiye’nin sahip olduğu imkanlardan ödün vere vere icazetini alıp geldi. Destek istiyor. Meşruiyet, Erdoğan’ı iktidarda tutmaya çalışacak bütün mekanizmalardır. Bölgedeki işlerimizi yapın karşılığında da iç politikada sizi rahat bırakıyoruz, pazarlık bu. 2021’den itibaren bu pazarlık başlamıştı. Dışarıdan destek arayışı olan CHP değil Erdoğan’dır. Yarı demokratik ama Batı sistemi içinde yer alan, ABD’ye sorun çıkarmayan, liderine Batı’nın destek verdiği, bölgesel işlerini yaptığı bir ilişki modeli bu.