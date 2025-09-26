Avukat Etike: CHP Kurultayı’nda adli yargı ile seçim yargısı karşı karşıya geldi
‘Asliye Hukuk Mahkemesi ‘Kurultay dursun’ derken YSK ‘durduramayız’ dedi’
“Farklı yargı kollarının birbirleriyle çelişki içerisinde bulunduğu gündemi yaşıyoruz. Seçim yargısı ile adli yargı… İstanbul’da bir CHP delegesi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıyor. Fakat bu dava, bu konuda açılan ilk dava değil. Ankara’da 4 İstanbul’da 5 tane aynı nitelikte dava var. Bu davaların hepsinde farklı delegeler temelde aynı şeyi istiyorlar: Tedbir kararı verilmesi ve yargılama sonunda kongrenin iptal edilmesi. İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi bu talebi kabul ediyor.
Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararında ‘İstanbul özelinde CHP MYK’sı tarafından başlatılan kurultay sürecini durduruyorum’ dedi. Böyle bir karar verdi. Ardından ‘İstanbul’daki CHP kurultayları durdu mu, durmadı mı?’ tartışması oldu. İlçe Seçim Kurulu 45. Asliye Hukuk yazısına göre durdurdu. Bizim kanunumuza göre bu yetki İlçe Seçim Kurulu başkanına aittir. Ama bizim Yüksek Seçim Kurulu’muzun öteden beri içtihatlarıyla kabul ettiği bir tam kanunsuzluk tanımı vardır. İlçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının kesin nitelikteki kararları bile tam kanunsuzluk halinde yüksek seçim kurulu tarafından öteden beri incelenir. Bu yeni bir durum değil. YSK 5 Eylül günü Sarıyer ilçe seçim kurulu başkanının bu kararını tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırdı ve ‘Başlamış olan bir Kurultay sürecini durduramayız. Seçim hukukunda buna yer yoktur. Burada tam kanunsuzluk hali vardır. Seçim sathı mahalline girildikten sonra artık ben yetkiliyim’ dedi. O arada CHP yönetimi şöyle bir manevra yaptı MYK tarafından başlatılan İstanbul kurultayı süreci durdurulduğu için bir de delegeler tarafından başlatılan bir İstanbul kurultayı süreci başlattılar.”
‘Adli yargı ile seçim yargısı arasındaki çelişkiyi giderecek bir merciimiz yok’
“Kurultay toplanmak üzere bir araya gelindi. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesinden görevli yerler İcra Müdürlükleridir. Yalnız orada şöyle şaşırtıcı bir olay oldu; önceden önlem alınmamış ve Kurultay başladıktan sonra sanki alalade bir haciz işlemine gider gibi bir işlem yapılmış. Orada ben bir tuhaflık görüyorum. Sonrasında açıkçası biraz fiili bir durum yaşandı bir süre. Çünkü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı da geçerliydi, YSK’nın kararı da geçerliydi. Bizim hukuk düzenimizde bu ikisi arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıracak bir mercii yok. Bizim konuştuğumuz konuların tartışmalı hale gelmesinin sebebi de bu. Adli yargı ile seçim yargısı arasındaki tenakuzu giderecek bir merciimiz yok. Bu yargı kollarından bir tanesi üzerine vazife olmayan nitelikte kararlar aldığında bunu önleyecek mekanizma var, ama o da henüz karar vermemiş; bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay. Adli yargı kolunda henüz üst mahkemeler bir karar vermemiş ve tedbir kararının da bir an evvel uygulanması gerekiyor. YSK yeniden toplandı. 45. Asliye Hukuk oraya icra müdürünü gönderdiği gibi valiliğe ve Sarıyer İlçe Seçim’e de yazı yazıyor. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanı bu yazıyı alınca YSK’ya gönderiyor. YSK da acilen toplandı ve başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulamayacağına dair karar verdiler ve İstanbul kurultayı yapıldı. Bu esnada diğer yargı kolumuz da icra müdürleri kanalıyla bir tutanak tutuldu ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararı uygulanamamış oldu.”
‘Kurultaylar seçimden ibaret olmamalı’
“Seçim ile ilgili bütün konularda Seçim Kurulu yetkili. Hukuk sistemimizde bu net bir konu. Sıkıntı şuradan çıkıyor; Meclis’te temsil edilen siyasi partilerimizin kurultayları uzun yıllardır seçimlerden ibaret hale geldi. O nedenle seçim ile Kurultay özdeşleşiyor. Halbuki Kurultayların başka gündemleri de olabilmeli. Aslında Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin görevleri o konularla alakalı. Mesela öyle bir toplantıda parti tüzüğüne uygun olmayan bir karar alındı. İşte onunla ilgili bir başvuru halinde Asliye Hukuk Mahkemesi, yerine göre Sulh Hukuk Mahkemesi devreye giriyor. Ama bütün konular seçimle alakalı olduğu için aslında YSK fiilen tek yetkili haline gelmiş durumda. Böyle olunca YSK ‘Ben yetkiliyim’ dedi.”
‘İl Seçim Kurulu mazbata verdiği andan itibaren Gürsel Tekin’in görevi sona erer’
“İl Seçim Kurulu mazbatayı yeni seçilene verdiği anda Gürsel Tekin’in görevi biter. Fakat Seçim Kurulu’nun da görevi biter. Mazbata verildiği anda artık seçim sathı mahallinden çıkılmış olacağı için Mahkeme yeni bir karar verebilir. Onun için bu mevcut hukuk kuralları içerisinde çözülebilecek bir husus değil. Çünkü iki yargı kolu arasında tenakuzu giderecek mercii tanımlanmamış. Böyle durumlar hukuken beklenmeyen ve istenmeyen bir durum yaratıyor.”
‘Siyasi partileri kimin yöneteceğine Kurultaylarda karar verilir’
“CHP’yi kimin yöneteceği konusu sonuçta bir CHP kurultayında noktalanacak bir konu. Bunu mahkemeler belirlemeyecek. Mahkemelerin çok sınırlı yetkileri var. Bu sadece siyasi partiler için değil, bütün demokratik kuruluşlar için böyle. Apartman yönetimi bile olsa bu böyle. Sonuçta CHP kendi mekanizmaları içerisinde bu Kurultayları yapacak.”