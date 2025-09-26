Avukat Etike: CHP Kurultayı’nda adli yargı ile seçim yargısı karşı karşıya geldi

“Farklı yargı kollarının birbirleriyle çelişki içerisinde bulunduğu gündemi yaşıyoruz. Seçim yargısı ile adli yargı… İstanbul’da bir CHP delegesi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıyor. Fakat bu dava, bu konuda açılan ilk dava değil. Ankara’da 4 İstanbul’da 5 tane aynı nitelikte dava var. Bu davaların hepsinde farklı delegeler temelde aynı şeyi istiyorlar: Tedbir kararı verilmesi ve yargılama sonunda kongrenin iptal edilmesi. İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi bu talebi kabul ediyor.

Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararında ‘İstanbul özelinde CHP MYK’sı tarafından başlatılan kurultay sürecini durduruyorum’ dedi. Böyle bir karar verdi. Ardından ‘İstanbul’daki CHP kurultayları durdu mu, durmadı mı?’ tartışması oldu. İlçe Seçim Kurulu 45. Asliye Hukuk yazısına göre durdurdu. Bizim kanunumuza göre bu yetki İlçe Seçim Kurulu başkanına aittir. Ama bizim Yüksek Seçim Kurulu’muzun öteden beri içtihatlarıyla kabul ettiği bir tam kanunsuzluk tanımı vardır. İlçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının kesin nitelikteki kararları bile tam kanunsuzluk halinde yüksek seçim kurulu tarafından öteden beri incelenir. Bu yeni bir durum değil. YSK 5 Eylül günü Sarıyer ilçe seçim kurulu başkanının bu kararını tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırdı ve ‘Başlamış olan bir Kurultay sürecini durduramayız. Seçim hukukunda buna yer yoktur. Burada tam kanunsuzluk hali vardır. Seçim sathı mahalline girildikten sonra artık ben yetkiliyim’ dedi. O arada CHP yönetimi şöyle bir manevra yaptı MYK tarafından başlatılan İstanbul kurultayı süreci durdurulduğu için bir de delegeler tarafından başlatılan bir İstanbul kurultayı süreci başlattılar.”