Filipinler'de sel felaketi: Yolsuzluk nedeniyle bitirilemeyen projeler köyleri sular altında bıraktı
Filipinler’de sel felaketi: Yolsuzluk nedeniyle bitirilemeyen projeler köyleri sular altında bıraktı
Filipinler'in Bulacan eyaletindeki köyler, yolsuzluk nedeniyle tamamlanamayan sel kontrol projeleri yüzünden Tayfun Bualoi'nin etkisiyle sular altında kaldı... 26.09.2025
2025-09-26T13:55+0300
2025-09-26T13:55+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
filipinler
ragasa tayfunu
sel felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099690473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d19a9c9dac99c370044afab7de3a587.jpg
filipinler
Filipinler’de sel felaketi: Yolsuzluk nedeniyle bitirilemeyen projeler köyleri sular altında bıraktı

13:55 26.09.2025
Filipinler’in Bulacan eyaletindeki köyler, yolsuzluk nedeniyle tamamlanamayan sel kontrol projeleri yüzünden Tayfun Bualoi’nin etkisiyle sular altında kaldı. Alçak bölgelerde yaklaşık 2 metreyi bulan su, halkın yaşamını tehdit ediyor.
Filipinler’in Bulacan eyaletine bağlı Calumpit köyleri, yıllardır hayata geçirilemeyen sel kontrol projeleri yüzünden Tayfun Bualoi’nin getirdiği kuvvetli yağış ve rüzgârların etkisiyle sular altında kaldı.

Filipinler’in Bulacan eyaletine bağlı Calumpit köyleri, yıllardır hayata geçirilemeyen sel kontrol projeleri yüzünden Tayfun Bualoi’nin getirdiği kuvvetli yağış ve rüzgârların etkisiyle sular altında kaldı.

Yerel yetkililerin yürüttüğü soruşturma, yolsuzluk nedeniyle en az 50 altyapı projesinin “hayali proje” olarak kaldığını ortaya koydu

Yerel yetkililerin yürüttüğü soruşturma, yolsuzluk nedeniyle en az 50 altyapı projesinin “hayali proje” olarak kaldığını ortaya koydu

Bu projeler arasında sel kontrol sistemlerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Bu projeler arasında sel kontrol sistemlerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Alçak ve sel riski yüksek bölgede yaklaşık 2 metreyi bulan su seviyeleri, bölge halkının günlük yaşamını zorlaştırıyor.

Alçak ve sel riski yüksek bölgede yaklaşık 2 metreyi bulan su seviyeleri, bölge halkının günlük yaşamını zorlaştırıyor.

Tayfun Ragasa’nın ardından ülkeyi vuran Tayfun Bualoi, Bulacan’da yaşayan insanların yaşamını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Tayfun Ragasa’nın ardından ülkeyi vuran Tayfun Bualoi, Bulacan’da yaşayan insanların yaşamını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Uzmanlar, tamamlanmayan altyapı projelerinin felaketin boyutlarını artırdığını ve gelecekte benzer yıkımların önlenebilmesi için yolsuzlukla mücadele edilmesinin kritik olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, tamamlanmayan altyapı projelerinin felaketin boyutlarını artırdığını ve gelecekte benzer yıkımların önlenebilmesi için yolsuzlukla mücadele edilmesinin kritik olduğunu belirtiyor.

Alçak bölgelerde yaklaşık 2 metreyi bulan su, halkın yaşamını tehdit ediyor.

Alçak bölgelerde yaklaşık 2 metreyi bulan su, halkın yaşamını tehdit ediyor.

