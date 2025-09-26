Filipinler’de sel felaketi: Yolsuzluk nedeniyle bitirilemeyen projeler köyleri sular altında bıraktı

Filipinler’in Bulacan eyaletine bağlı Calumpit köyleri, yıllardır hayata geçirilemeyen sel kontrol projeleri yüzünden Tayfun Bualoi’nin getirdiği kuvvetli yağış ve rüzgârların etkisiyle sular altında kaldı.
Yerel yetkililerin yürüttüğü soruşturma, yolsuzluk nedeniyle en az 50 altyapı projesinin “hayali proje” olarak kaldığını ortaya koydu
Bu projeler arasında sel kontrol sistemlerinin de bulunduğu belirtiliyor.
Alçak ve sel riski yüksek bölgede yaklaşık 2 metreyi bulan su seviyeleri, bölge halkının günlük yaşamını zorlaştırıyor.
Tayfun Ragasa’nın ardından ülkeyi vuran Tayfun Bualoi, Bulacan’da yaşayan insanların yaşamını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.
Uzmanlar, tamamlanmayan altyapı projelerinin felaketin boyutlarını artırdığını ve gelecekte benzer yıkımların önlenebilmesi için yolsuzlukla mücadele edilmesinin kritik olduğunu belirtiyor.
Alçak bölgelerde yaklaşık 2 metreyi bulan su, halkın yaşamını tehdit ediyor.
