Yasemin Güler: 'Engelli ailelerinin pes etme lüksü yoktur'
Tomurcuk Kooperatifi Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Güler, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın konuğu oldu. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Tomurcuk Kooperatifi Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Güler, engelli bireylerin topluma katılımını artırmak için yürüttükleri çalışmalar ve yaklaşan "Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi" hakkında bilgi verdi. "1 Ekim’de Altunizade Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi için hazırlanıyoruz" diye Güler, şöyle konuştu:
13:45 25.09.2025 (güncellendi: 14:00 25.09.2025)
Tomurcuk Kooperatifi Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Güler, engelli bireylerin topluma katılımını artırmak için yürüttükleri çalışmalar ve yaklaşan "Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi" hakkında bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açtık. Çocuklarımız sadece ayda sekiz saat bireysel eğitimle sınırlı kalmadı; biz onların tüm gün eğitim alabilmeleri için çalıştık. Dans, müzik, spor, yoga, drama gibi pek çok alanda gönüllü eğitmenlerle atölyeler düzenledik. Türk sanat müziği koromuz, perküsyon grubumuz ve dans ekibimizle Türkiye’nin birçok yerinde konserler verdik. Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve toplumda görünür kılmak oldu. Çünkü toplumda hâlâ ‘engelli birey hiçbir şey yapamaz’ gibi yanlış bir algı var. Biz bunun doğru olmadığını her fırsatta gösteriyoruz.
2017’de açtığımız Down Cafe bizim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Çocuklarımız orada gelen misafirlere servis yapıyor, onlarla iletişim kuruyor. Bu, onlara hem özgüven kazandırıyor hem de bir işe yaradıklarını hissettiriyor. Dışarıda çoğu insan onları görmezden geliyor, hatta yanımıza gelip ‘adı ne, yaşı kaç’ diye bana soruyor. Oysa doğrudan onlara sorabilirler. Biz bu görünmezliği kırmak için sürekli farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ne yazık ki son yıllarda eğitim haklarıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladık. Devletin tanıdığı sekiz saatlik eğitim hakkı birçok öğrencimiz için raporları yenilenmediği gerekçesiyle kesildi. Bu da çocukları eve mahkûm ediyor. Oysa zihinsel engelli bireyler için tekrar çok önemlidir. Eğitimleri kesildiğinde unutabiliyorlar. Bizim için en büyük mücadele alanlarından biri bu.
"1 Ekim’de Altunizade Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi için hazırlanıyoruz" diye Güler, şöyle konuştu:
Amacımız zihinsel engelli bireylerin bağımsız ve eşit şekilde hayata katılımını sağlamak, toplumsal farkındalığı artırmak. Zirvede kamusal alanda bağımsız yaşam, ayrımcılıkla mücadele, kapsayıcı eğitim ve iş yaşamına katılım gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca milli sporcularımız Ada Zehra Anlatıcı ve Şevval Devrim de bizimle olacak. Gün boyu sürecek oturumlarda çözüm önerilerini tartışacağız, akşamında ise bu alanda emek veren kişi ve kurumlara onur ödülleri takdim edeceğiz. Herkesi davet ediyoruz, lütfen bizi yalnız bırakmayın. Çocuklarımızın ellerinden hazırlanacak ikramlarla ağırlayacağız.