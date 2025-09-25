Yasemin Güler: 'Engelli ailelerinin pes etme lüksü yoktur'

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açtık. Çocuklarımız sadece ayda sekiz saat bireysel eğitimle sınırlı kalmadı; biz onların tüm gün eğitim alabilmeleri için çalıştık. Dans, müzik, spor, yoga, drama gibi pek çok alanda gönüllü eğitmenlerle atölyeler düzenledik. Türk sanat müziği koromuz, perküsyon grubumuz ve dans ekibimizle Türkiye’nin birçok yerinde konserler verdik. Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve toplumda görünür kılmak oldu. Çünkü toplumda hâlâ ‘engelli birey hiçbir şey yapamaz’ gibi yanlış bir algı var. Biz bunun doğru olmadığını her fırsatta gösteriyoruz.

2017’de açtığımız Down Cafe bizim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Çocuklarımız orada gelen misafirlere servis yapıyor, onlarla iletişim kuruyor. Bu, onlara hem özgüven kazandırıyor hem de bir işe yaradıklarını hissettiriyor. Dışarıda çoğu insan onları görmezden geliyor, hatta yanımıza gelip ‘adı ne, yaşı kaç’ diye bana soruyor. Oysa doğrudan onlara sorabilirler. Biz bu görünmezliği kırmak için sürekli farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ne yazık ki son yıllarda eğitim haklarıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladık. Devletin tanıdığı sekiz saatlik eğitim hakkı birçok öğrencimiz için raporları yenilenmediği gerekçesiyle kesildi. Bu da çocukları eve mahkûm ediyor. Oysa zihinsel engelli bireyler için tekrar çok önemlidir. Eğitimleri kesildiğinde unutabiliyorlar. Bizim için en büyük mücadele alanlarından biri bu.