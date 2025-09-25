https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/yapay-zeka-teknolojisi-ile-porno-uretimi-tehdit-gittikce-buyuyor-1099665927.html
'Yapay zekayla oluşturulan yetişkinlere yönelik cinsel içeriklerin cezaları olmalı, tehdit gittikçe büyüyor'
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan porno içerikleriyle... 25.09.2025
Gazeteci Serhat Ayan, her perşembe Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında yapay zeka dünyasından son gelişmeleri aktardı.Serhat Ayan, yapay zeka kullanılarak oluşturulan porno içeriklerine dair haberler aktardı. Amerika’dan örnekler veren Ayan, “Bu durumun cezaları olmalı, tehdit gittikçe büyüyor” dedi ve şöyle konuştu:
17:12 25.09.2025 (güncellendi: 17:48 25.09.2025)
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan porno içerikleriyle şantaja uğrayan influencerların hikayesi oldu.
“Yapay zeka teknolojisi son dönemde yaratıcı sektörleri dönüştüren bir araç haline geldi ama bir çok insan için de silaha dönüştü. Amerika’da bir sosyal medya fenomeni yapay zekayla üretilmiş sahte çıplak görüntüler üzerinden şantaja uğradı. Olay tek bir fenomenle de sınırlı kalmadı. FBI yapay zekayla üretilmiş pornografik içeriklerin şantaj aracı olarak kullanılmasına dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji değil doğrudan güvenlik tehdidi olarak görülmesi gerektiği açıklandı. Bunun cezaları ve sahte olduğunu gösteren bir şeyler olmalı. Bu tehdit influencerlarla başladı ve gittikçe büyüyor. Onlarla başlama nedeni ise internete çok sayıda fotoğraflarını yüklemeleri. Freddy Mercury ‘Bu kalp seni unutur mu’ diye şarkı söylüyorsa sizin fotoğraflarınızla da her şeyi yapabilirler.”