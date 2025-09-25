Mehmet Yalçın Yılmaz: 'Filistin’de iki devletli çözüm doğru bir çözüm değil'

Birleşmiş Milletler kendi varoluşunu sorguluyor. Türkiye’de Erdoğan’ın liderliğinde söyledikleri yer ediyor. ABD ile dünyanın geri kalanı arasındaki çizgiler keskinleşiyor. İsrail’in soykırımı dünyanın gündemine oturdu. ABD bu baskıyı uygulasa da dünya bunu sorgulamaya başladı. Bu yıl 14 farklı oturumda Filistin konuşuldu. İyimser bir tablo görmüyorum. Güvenlik Konseyi üyeleri müttefik olmadığı sürece bir şey olmuyor, seyirci kalan dünya ile baş başayız. Dünyanın gidişatında üretenler bir yere ulaştı. Total nüfusun beşte biri oranı değil ve insanların geleceğini tartışıyor. Dünyada 50’nin üzerinde çatışma var. BM buna müdahale etmiyor ve etkili çözüm alınamıyor. Buna rağmen 6-7 tane savaş bitirdiğini söyleyen bir Trump var. Sorunlar çatışmalar devam ediyor. Katar’daki hadiseler Hamas’ın müzakere olanağını ortadan kaldırdı. Bunu barışçıl bir süreci yürüten ülkede yaptı. ABD’yi sorgulatır hale geldi. Çin ve Rusya’nın çözüm arayışları oldu. Çin, Hindistan’da süreç yürütürse çok başarılı olur. Hindistan’ı Çin ile çatıştırmak istiyorlar. Hindistan kendi hikayesini yaşamaya çalışırsa Atlantik sistemi ağır tramva yaşar. Hindistan’a karşı gümrük vergileri artırıldı. Hindistan’ı ABD baskılıyor. Yükselen Asya’nın yanında mı olacak Hindistan göreceğiz. Vereceği karar çok önemli. Afganistan’a yeniden dönme kararı doğrudan Çin’i hedef alan bir karar. Çin’in Afganistan’daki yatırımları ABD’yi rahatsız etmeye başladı. ABD’nin çıkması çok ilginç bir karardı ama dönüşü de çok ilginç. Çin’i kuşatma planının yeniden raftan çıktığını bize gösteriyor. Filistin’de iki devletli çözüm doğru bir çözüm değil. Problemin temelini 1948’e götürmemiz lazım. 6 milyon mültecinin topraklarına döneceği ve varlıklarına sahip olacağı bir Filistin olmalı. Kudüs’ün statüsü çok önemli. Bunların tartışılmadığı süreçte kazanım elde edilme sözlerine katılmıyorum. Bu bir zafer değil. İsrail tüm demokratik ülke imajını kaybetti. Suriye’ye de saldıran bir İsrail var. Tony Blair’in olduğu bir Gazze asla çözüm olamaz.