‘Marco Rubio terbiyesizlik etti’

“Devlet olmak için iki şey vazgeçilmez: Birisi ülke, diğeri ulus. Filistin’in başta gelen sorunlarından birisi ülke konusu. Neresi Filistin ülkesi? Aslında bunu belirleyen bir karar var. İsrail devleti kurulduktan sonra İsrail’in nerede kurlacağı vs. belirlendi. Bunun bir de devamı oldu. 1990’larda Oslo ve Madrid Barış Süreçleri oldu. Burada da İsrail’in 1948’den sonra işgal ettiği topraklardan nasıl çekileceği bile kurallara bağlandı. Bu, Ortadoğu için bugüne kadar elde edilmiş en büyük şanstı. Maalesef bu şansı ortadan kaldıran ve işleri tersine döndüren yine Netanyahu olmuştur. 1996’da ilk kez göreve geldiğinde barış sürecini öldürdü, verilen sözlerden hızla geri döndü. Eğer hakikaten bir Filistin devleti kurulacaksa, bu Filistin devletinin toprakları bellidir. Oradaki İsrailli yerleşimlere ne olacak? O zaman Clinton’ı düşünelim. Clinton, bu yerleşimlerin kaldırılması konusunda Netanyahu’yu yola getirmişti ve bazı adımlar attırmıştı.

Trump ise bunu böyle yapmayacak bu belli. Trump’ın BM konuşmasında da öteki konuşmalarında da tam tersini istediğini görüyoruz. Herkes ‘İsrail, ABD’yi kullanıyor’ diye ama sanırım ABD, İsrail’i daha çok kullanıyor. Elbette ikisi de birbirini kullanıyordur. Ortadoğu’da olup bitenler aslında ABD’nin politikası. Ortadoğu’yu parçalamaya, oraya tekrar şekil vermeye ve mümkünse tek başına söz sahibi olmaya çalışan ABD. Macron’un Suudi Arabistan’la birlikte atmış olduğu adım bir yandan da Avrupa’nın Ortadoğu’da Amerika’ı yalnız bırakmama ihtiyacından kaynaklanıyor. Bunun böyle olması barışın ve Filistin’in lehine olacağı için desteklenmesi gereken bir tutum. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız orada 5 dakikalık konuşma için 15 dakika konuştuğu için sözü kesilse de dedikleri doğruydu ve bunun desteklenmesi lazım. Filistin devletinin kurulmasını engelleyen bir diğer unsur nedir? Trump’ın lafına bakalım: ‘Filistin devletini tanımak, Hamas’ın terörizmine prim vermektir’ diyor. Doğru değil. Hem doğru değil hem de kendi kendisini eleştiriyor. Hamas’ı ben yaratmadım, Filistin yaratmadı, Mahmut Abbas yaratmadı. Hamas’ı ABD ve İsrail yarattı. Hem ejderhayı yarattılar hem ondan şikayet ediyorlar. Tıpkı IŞİD’i ve Taliban’ı yarattıkları gibi. Bu sözlerin doğru değerlendirilmesi ve bunlara karşı önlem alınması, Filistin’in hayata geçmesine ve iki devletli çözüme yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.”