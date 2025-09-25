https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/kanal-istanbulun-tehdit-ettigi-kultur-varliklari-1099656261.html
Kanal İstanbul’un tehdit ettiği kültür varlıkları
Kanal İstanbul’un tehdit ettiği kültür varlıkları
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında, Kanal İstanbul projesini ve projenin yaratabileceği tahribatı anlattı.
Kanal İstanbul projesine ilişkin “ÇED olumlu” kararına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.Raporda, projenin ciddi çevresel ve sismik riskler taşıdığı, su kaynaklarının geri dönülemez şekilde zarar görebileceği ve kültürel varlıkların yok olabileceği ifade edildi. Bilirkişi heyeti, ÇED kararının afetler, deprem, tsunami, ekosistem etkileri, kültürel varlıkların korunması ve kamulaştırma gibi başlıklarda yetersiz olduğunu belirterek, kararın teknik ve bilimsel açıdan uygun olmadığı sonucuna vardı.Projenin tehdit ettiği kültür varlıklarını anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında, Kanal İstanbul projesini ve projenin yaratabileceği tahribatı anlattı.
Kanal İstanbul projesine ilişkin “ÇED olumlu” kararına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.
Raporda, projenin ciddi çevresel ve sismik riskler taşıdığı, su kaynaklarının geri dönülemez şekilde zarar görebileceği ve kültürel varlıkların yok olabileceği ifade edildi. Bilirkişi heyeti, ÇED kararının afetler, deprem, tsunami, ekosistem etkileri, kültürel varlıkların korunması ve kamulaştırma gibi başlıklarda yetersiz olduğunu belirterek, kararın teknik ve bilimsel açıdan uygun olmadığı sonucuna vardı.
Projenin tehdit ettiği kültür varlıklarını anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Kanal İstanbul projesine ilişkin verilen ÇED olumlu raporuna karşı Danıştay’a bir dava açılmıştı. Danıştay da bir bilirkişi raporu istedi. Yaklaşık 400 sayfalık bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda ÇED kararının tamamının uygun olmadığı söyleniyor. Arkeoloji ve kültür varlıklarının büyük tehdit altında olduğu belirtiliyor. Osmanlı dönemine ait miras da tehlikede. Küçükçekmece gölü içindeki arkeolojik mirasa da büyük zarar gelebilir. Örnek olarak Yenikapı’daki metro kazısı gösteriliyor. Somut bir önlem veya önlem bilgisinin de olmadığı belirtiliyor. Bir koruma planı oluşturulması gerekiyor. Bu kültürel ve tarihsel varlıkların tamamı yok olabilir. Nasıl bir tehditle karşı karşıya olunduğu rapora bakınca ortaya çıkıyor.”