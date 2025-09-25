Kanal İstanbul’un tehdit ettiği kültür varlıkları

“Kanal İstanbul projesine ilişkin verilen ÇED olumlu raporuna karşı Danıştay’a bir dava açılmıştı. Danıştay da bir bilirkişi raporu istedi. Yaklaşık 400 sayfalık bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda ÇED kararının tamamının uygun olmadığı söyleniyor. Arkeoloji ve kültür varlıklarının büyük tehdit altında olduğu belirtiliyor. Osmanlı dönemine ait miras da tehlikede. Küçükçekmece gölü içindeki arkeolojik mirasa da büyük zarar gelebilir. Örnek olarak Yenikapı’daki metro kazısı gösteriliyor. Somut bir önlem veya önlem bilgisinin de olmadığı belirtiliyor. Bir koruma planı oluşturulması gerekiyor. Bu kültürel ve tarihsel varlıkların tamamı yok olabilir. Nasıl bir tehditle karşı karşıya olunduğu rapora bakınca ortaya çıkıyor.”