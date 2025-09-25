İngiltere yardım diye geldi, hangi planları yaptı?

İngilizlerle istihbarat tarihi açısından çok kötü bir sicilimiz var. Kırım Harbi’nden itibaren yardım bahanesiyle geldiler, casuslarını ektiler. İstanbul fiilen işgal altında kaldı; o yıllarda atılan tohumların sonuçlarını yıllar sonra da gördük. Çanakkale Harbi’nde kullanılan haritaların önemli bir kısmı Kırım Harbi sırasında çıkarıldı. Çatışma büyürse donanmalar Çanakkale’de buluşsun diyerek istihkâmcılarını gönderdiler, analiz yaptılar. 1915’te kullandıkları haritalar o dönemde hazırlandı. Birinci Dünya Savaşı sonunda, Mondros döneminde İngilizlerin Mustafa Kemal’e suikast için yetiştirdiği Hintli Müslüman MI6 ajanı Mustafa Sagir’i unutmayın. O yıllarda mandacılık akımları, İngiliz muhipliği çok güçlüydü. Atatürk devlet adamlığını gösterdi. İngiliz Akdeniz Donanma Komutanı onu ziyaret etmek isteyince, Dolmabahçe’de değil Ankara’da kabul etti. Biz ise 2006’da İngiliz uçak gemisi HMS Illustrious’u Karaköy’e yanaştırdık; Kraliçe gemide resepsiyon verdi, devlet erkânı da oradaydı. Böyle rezalet olmaz. İngiliz halkıyla bir derdim yok. Emperyal olan İngiliz devletidir. Türkiye bu devletten çok acı çekti. Böyle bir geçmiş varken bir ülkenin eski büyükelçisi, şimdiki MI6 Başkanı çıkıp İstanbul’da ‘gelin casus olun’ çağrısı yapamaz.

Pardösülü, siyah gözlüklü’ klasik yöntemlerle casus devşiremiyorlar. Herkesin elinde telefon var diye ‘sessiz kurye’ türü, Wikileaks benzeri web tabanlı platformlarla devşirme hedefliyorlar. ‘Güvenli dijital koruma’ vaat ediyorlar ama bunun deşifre olmayacağının garantisi yok. İstanbul tarihsel olarak casusluğun merkezlerinden oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda Montrö sayesinde aktif tarafsızlık uygulandı. Şehir Alman, Amerikalı, İngiliz ve Sovyet casuslarının merkeziydi. Bugün de bu sembolizm kullanılıyor. Verdikleri mesaj net: Çin, Rusya ve İran ortak düşman. Peki sen benim dostum musun? Mavi Vatan’da, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki oluşumlar konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk devletinin tanınması hususunda yanımda mısın? Değilsin. Türkiye ile İsrail arasında kriz çıksa donanmalarını anında Doğu Akdeniz’e yollarlar.