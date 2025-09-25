https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/hangi-ulkeler-filistini-devlet-olarak-tanidi-1099664470.html

Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı?

Filistin devletini tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Yakın zamana kadar Filistin Devleti'ni tanımayan 9 devletin ülkeyi tanıdığını açıklamakla 193 üyesi bulunan BM'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 157'ye çıkmış oldu. Öte yandan Hollanda ve Danimarka bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti. Filistin'i tanıyan ülkeler ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

