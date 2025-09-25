Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/hangi-ulkeler-filistini-devlet-olarak-tanidi-1099664470.html
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı?
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı?
Sputnik Türkiye
Filistin devletini tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi. 25.09.2025
Yakın zamana kadar Filistin Devleti'ni tanımayan 9 devletin ülkeyi tanıdığını açıklamakla 193 üyesi bulunan BM'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 157'ye çıkmış oldu. Öte yandan Hollanda ve Danimarka bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti. Filistin'i tanıyan ülkeler ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı?

19:52 25.09.2025
Abone ol
Filistin devletini tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi.
Yakın zamana kadar Filistin Devleti'ni tanımayan 9 devletin ülkeyi tanıdığını açıklamakla 193 üyesi bulunan BM'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 157'ye çıkmış oldu.
Öte yandan Hollanda ve Danimarka bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti. Filistin'i tanıyan ülkeler ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı? infografik - Sputnik Türkiye
Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıdı? infografik - Sputnik Türkiye
