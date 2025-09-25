Ekonomist Oğuz Demir: Demir: ‘Yargı ve siyasetin müdahalesi servet transferine neden oluyor'

Geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazından sonra hastanenin mescidinde bir kutu kek getiriliyor. Vaaz sırasında orada sonra namaz kılınıyor. Sonra bu kekler hastane çalışanları tarafından acil serviste dağıtılıyor. Hastalara ‘bu kekler okunmuş kekler’ deniliyor. Burası bir sağlık kurumu. Burada bulunan yurttaşlar hastadır. Diyabet olup olmadığı, yaşı belli değil. Bunu dağıtanlar marifetli iş yapıyormuş gibi sosyal medyada görüntüleri paylaşmış. Böyle bir riski bu insanları nasıl atıyorsunuz? Burası bir acil klinik. Bir hasta yatıyorsa belli tanılar konmak ya da tedaviler için tahlil yapılmak durumunda. O hastaların değerleri düşünülmeden kek dağıtımı olmuş. Sağlık açısından sıkıntılı bir duruma girmiş. Sosyal medyada bu konuyla ilgili dine karşı çıkıyorum diye linç yedim.