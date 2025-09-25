Ekonomist Oğuz Demir: Demir: ‘Yargı ve siyasetin müdahalesi servet transferine neden oluyor'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist Oğuz Demir ve Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur oldu.
Ekonomist Oğuz Demir, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi hakkında mahkemenin verdiği kararla borsada yaşanan hareketliliğin nedenini anlatırken; Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur ise Çorum’daki bir hastanede ‘okunmuş kek’ dağıtılmasının perde arkadası hakkında bilgiler paylaştı.
Ekonomist Oğuz Demir şunları söyledi:
Elinizde bir para ya da hisse senedi var. Yüzde 2 aşağıya düştüğünde daha ucuza alıp elinizdeki maliyeti düşürebilir sonra yukarı çıktığında satıp kâr edebilirsiniz. Bu artık Türkiye’de alışkanlık haline geldi. Bu manipülasyon değil spekülasyondur. İçeriden birilerinin bilgisi varsa o suçtur. Yargı ve siyaset ekonomideki kısa vadeli değişkenler üzerinden de birilerinin zenginleşmesine yol açıyor. Buraya icra memuru göndermenizin borsaya etkisi olacağını hepimiz biliyoruz. İçeriden bir bilgi sızması buradaki asıl sıkıntıdır. Normal ülkelerde soruşturma açılır. Yargı ve siyasetin yaptığı bu tip müdehaleler borsada bir servet transferine neden oluyor ama kimse de dönüp sormuyor.
Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur ise şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazından sonra hastanenin mescidinde bir kutu kek getiriliyor. Vaaz sırasında orada sonra namaz kılınıyor. Sonra bu kekler hastane çalışanları tarafından acil serviste dağıtılıyor. Hastalara ‘bu kekler okunmuş kekler’ deniliyor. Burası bir sağlık kurumu. Burada bulunan yurttaşlar hastadır. Diyabet olup olmadığı, yaşı belli değil. Bunu dağıtanlar marifetli iş yapıyormuş gibi sosyal medyada görüntüleri paylaşmış. Böyle bir riski bu insanları nasıl atıyorsunuz? Burası bir acil klinik. Bir hasta yatıyorsa belli tanılar konmak ya da tedaviler için tahlil yapılmak durumunda. O hastaların değerleri düşünülmeden kek dağıtımı olmuş. Sağlık açısından sıkıntılı bir duruma girmiş. Sosyal medyada bu konuyla ilgili dine karşı çıkıyorum diye linç yedim.