Siber Güvenlik Kanunu: Şikayetlerden sonuç alabilmenin önü açılacak
17:38 24.09.2025 (güncellendi: 17:39 24.09.2025)
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu CyberArts CEO'su Erdem Eriş oldu.
Yeni Şeyler Rehberi'nde gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan CyberArts CEO'su Erdem Eriş, Siber Güvenlik Kanunu’nda açılan yeni sayfayı değerlendirdi.
Eriş, şöyle konuştu:
“Kanunla birlikte kurulan Merkezi ve Güçlü Devlet Otoritesi bizi farklılaştırıyor. Artık tavsiye olmaktan çıkıyor buradaki istekler. Bir taraftan da yerli siber güvenlik endüstrisini yasal bir ilke olarak teşvik ediyor bu kanun. Yerli ürün kullanıcıları bunu tercih olmaktan çıkartıyor, denetlenebilir ve bağlayıcı bir kümeye dönüştürüyor. Bir taraftan mevzuatların tamamlanması gerekiyor. İkinci mevzuatlar tarafında boşluklar var, insan kaynağı tarafında açıklarımız var. Bunları giderdiğimizde gerçekten Türkiye'yi uluslararası ayağına da daha güvenli, güvenliğe önem veren, bunu aslında ilk günden bizim hep anlattığımız Security by Design diye bir konsept var. Yani her şeyi daha dizayn aşamasında güvenliği geliştirmeye doğru yönlendirecek gibi duruyor. İnşallah bunu başarırız ve uluslararası ayağına da bu kanunla beraber hem kurumlarımız hem devlet olarak öne çıkarız.”
‘KVKK’ya şikayetlerden sonuç alabilmenin yolu açıklacak’
Erdem Eriş, Serhat Ayan’ın ‘KVKK’ya yapılan yanlışları şikayet ettiğimizde sonuç alamıyoruz, yeni kanunla vatandaşın şikayetten sonuç alabilmesinin yolunu açar mı?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
“Evet bu yol açılır. Veri önemli ve kıymetli bir değer. Kişisel veri daha da önemli. Kişisel veri işlenmesin ya da alınmasın diye bir dünya yok. Ama bunu usulüne uygun yapmanız gerekir. KVKK’daki yaptırımlar sadece kurumları kapsıyordu. Kurumlara kesilen cezalar da o kurumlar için çerez büyüklüğündeydi. Şu anki düzenlemede 15 yıla varan hapis cezası şirket sahiplerini, yönetim kurumlarını, üst düzey yönetimleri kapsıyor. Ve cironun yüzde 5’i oranında ceza kesilmesi ve her bir vaka için bunun yapılması şirketleri batma noktasına bile getirir. Önceki düzenlemeler dahil olmak üzere bu kanuna dayandırılarak daha etkin hale gelecek.”