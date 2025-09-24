Siber Güvenlik Kanunu: Şikayetlerden sonuç alabilmenin önü açılacak

“Kanunla birlikte kurulan Merkezi ve Güçlü Devlet Otoritesi bizi farklılaştırıyor. Artık tavsiye olmaktan çıkıyor buradaki istekler. Bir taraftan da yerli siber güvenlik endüstrisini yasal bir ilke olarak teşvik ediyor bu kanun. Yerli ürün kullanıcıları bunu tercih olmaktan çıkartıyor, denetlenebilir ve bağlayıcı bir kümeye dönüştürüyor. Bir taraftan mevzuatların tamamlanması gerekiyor. İkinci mevzuatlar tarafında boşluklar var, insan kaynağı tarafında açıklarımız var. Bunları giderdiğimizde gerçekten Türkiye'yi uluslararası ayağına da daha güvenli, güvenliğe önem veren, bunu aslında ilk günden bizim hep anlattığımız Security by Design diye bir konsept var. Yani her şeyi daha dizayn aşamasında güvenliği geliştirmeye doğru yönlendirecek gibi duruyor. İnşallah bunu başarırız ve uluslararası ayağına da bu kanunla beraber hem kurumlarımız hem devlet olarak öne çıkarız.”