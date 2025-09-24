https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sanatci-murat-atak-tamer-karadagli-o-makamda-usulsuz-oturuyor-1099640522.html
Sanatçı Murat Atak: 'Tamer Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor'
Sanatçı Murat Atak: 'Tamer Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Ulaş Barış ile Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak oldu.
Gazeteci Ulaş Barış KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son detayları anlatırken, Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak ise Devlet Tiyatroları’ndaki ‘Ak Teneke’ krizinin arka planını açıkladı.Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak şöyle konuştu:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Ulaş Barış ile Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak oldu.
Gazeteci Ulaş Barış KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son detayları anlatırken, Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak ise Devlet Tiyatroları’ndaki ‘Ak Teneke’ krizinin arka planını açıkladı.
Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak şöyle konuştu:
Tamer Karadağlı isimli dizi oyuncusu, tiyatro yapmayan biri Devlet Tiyatrosu’nda bir şey yapamaz ancak genel müdür olarak atandı. Bizim yasalarımıza aykırı olarak atandı. KHK ile atandı. Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor. Elbette her tiyatro sanatçısı bu kurumun kaptanı olmayı arzu eder. Ancak Karadağlı yetenek sınavlarını kazanamadı. Mezun olduktan sonra da aktör olarak kabul edilmedi.