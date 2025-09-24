Sanatçı Murat Atak: 'Tamer Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor'

Tamer Karadağlı isimli dizi oyuncusu, tiyatro yapmayan biri Devlet Tiyatrosu’nda bir şey yapamaz ancak genel müdür olarak atandı. Bizim yasalarımıza aykırı olarak atandı. KHK ile atandı. Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor. Elbette her tiyatro sanatçısı bu kurumun kaptanı olmayı arzu eder. Ancak Karadağlı yetenek sınavlarını kazanamadı. Mezun olduktan sonra da aktör olarak kabul edilmedi.