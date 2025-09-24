Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sanatci-murat-atak-tamer-karadagli-o-makamda-usulsuz-oturuyor-1099640522.html
Sanatçı Murat Atak: 'Tamer Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor'
Sanatçı Murat Atak: 'Tamer Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Ulaş Barış ile Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak oldu. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T19:15+0300
2025-09-24T19:15+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
tamer karadağlı
ankara
cumhurbaşkanlığı
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gazeteci Ulaş Barış KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son detayları anlatırken, Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak ise Devlet Tiyatroları’ndaki ‘Ak Teneke’ krizinin arka planını açıkladı.Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak şöyle konuştu:
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, tamer karadağlı, ankara, cumhurbaşkanlığı, radyo sputnik, radyo
türkiye, tamer karadağlı, ankara, cumhurbaşkanlığı, radyo sputnik, radyo

Sanatçı Murat Atak: 'Tamer Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor'

19:15 24.09.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Ulaş Barış ile Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak oldu.
Gazeteci Ulaş Barış KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son detayları anlatırken, Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak ise Devlet Tiyatroları’ndaki ‘Ak Teneke’ krizinin arka planını açıkladı.
Ankara Devlet Tiyatrosu Emeklisi ve Öğretim Görevlisi Murat Atak şöyle konuştu:
Tamer Karadağlı isimli dizi oyuncusu, tiyatro yapmayan biri Devlet Tiyatrosu’nda bir şey yapamaz ancak genel müdür olarak atandı. Bizim yasalarımıza aykırı olarak atandı. KHK ile atandı. Karadağlı o makamda usulsüz oturuyor. Elbette her tiyatro sanatçısı bu kurumun kaptanı olmayı arzu eder. Ancak Karadağlı yetenek sınavlarını kazanamadı. Mezun olduktan sonra da aktör olarak kabul edilmedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала