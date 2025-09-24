https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/pompeide-2-bin-yillik-fast-food-dukkanlari-kesfedildi-1099628618.html

Pompei’de 2 bin yıllık fast food dükkanları keşfedildi

24.09.2025

Arkeologların keşfettiği yaklaşık 150 thermopolium, antik dönemde yemek pişirme imkânı olmayan alt sınıf halkın yemek yiyip vakit geçirdiği fast food tezgâhlarıydı. Bu dükkanlarda ekmek, tuzlu balık, mercimek, pişmiş peynir ve baharatlı şarap gibi yiyecekler satılıyordu.Regio V bölgesindeki keşifKazılar, Pompei arkeolojik parkının kuzeyindeki Regio V adlı 54 hektarlık alanda yapıldı. 1960’lardan bu yana en kapsamlı kazı olarak tanımlanan çalışmalarda, fresklerle süslü tezgâhlar, yiyecek saklamak için kullanılan dolium adı verilen büyük kaplar ve günlük yaşama dair izler bulundu.Gündelik hayatın i̇zleriThermopoliumlar, sadece yemek değil aynı zamanda sosyalleşme mekânıydı. İş anlaşmalarının bile yapıldığı düşünülen bu dükkanlara daha çok alt sınıf Romalılar giderken, üst sınıfın uzak durduğu biliniyor. Popüler dükkan sahipleri ise müşteri çekmek için tezgâhlarını fresklerle süsleyerek görsel bir cazibe yaratıyordu.Pompei’nin tarihi ve Vezüv felaketiMS 79’da meydana gelen Vezüv Yanardağı patlaması, antik Pompei’nin büyük kısmını yok etti. Yaklaşık 2 bin kişinin öldüğü felakette şehir, adeta zamanın içinde donarak günümüze ulaştı. İlk kazılar 1748’de başladı ve Pompei hâlâ dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olarak yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

