Makarna fabrikasında patlama davasında mahkeme kararını açıkladı
Makarna fabrikasında patlama davasında mahkeme kararını açıkladı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 26 kişinin de yaralanmasına neden olan makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar verildi.
Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde makarna fabrikasında yaşanan patlamanın davası görüldü.Duruşmada tutuklu sanık fabrika müdürü V.U., tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve diğer taraf avukatları hazır bulundu. Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.Olayda yaralanan tanık Z.Y., olayda mağduriyet yaşadığını belirterek hakkını talep etti. Hayatını kaybeden Nail Karagüzel’in annesi Saniye Karagüzel, "Sanıklar ve dışarıdaki kişiler rahatça geziyorlar. Oğlum yanarak öldü, ihmal var. Cezalandırılmalarını talep ediyorum" diyerek şikayetçi oldu. Karagüzel’in kardeşi Şeyma Güneş ise ağabeyinin sigortasız çalıştığını ve sanıkların yalan söylediğini belirtti.Mahkeme sanıklar V.U. ve İ.B.'yi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 11 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar D.T., Y.T. ve Ö.K. 8 yıl 4’er ay, C.B. ise 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. V.U.'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Makarna fabrikasında patlama davasında mahkeme kararını açıkladı

17:38 24.09.2025
Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 26 kişinin de yaralanmasına neden olan makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar verildi.
Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde makarna fabrikasında yaşanan patlamanın davası görüldü.
Duruşmada tutuklu sanık fabrika müdürü V.U., tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve diğer taraf avukatları hazır bulundu. Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.
Olayda yaralanan tanık Z.Y., olayda mağduriyet yaşadığını belirterek hakkını talep etti. Hayatını kaybeden Nail Karagüzel’in annesi Saniye Karagüzel, "Sanıklar ve dışarıdaki kişiler rahatça geziyorlar. Oğlum yanarak öldü, ihmal var. Cezalandırılmalarını talep ediyorum" diyerek şikayetçi oldu. Karagüzel’in kardeşi Şeyma Güneş ise ağabeyinin sigortasız çalıştığını ve sanıkların yalan söylediğini belirtti.
Mahkeme sanıklar V.U. ve İ.B.'yi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 11 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar D.T., Y.T. ve Ö.K. 8 yıl 4’er ay, C.B. ise 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. V.U.'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
TÜRKİYE
Beş kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamada 'ihmal' tespiti: 'Önlem alınsaydı facia yaşanmazdı'
20 Aralık 2024, 14:54
