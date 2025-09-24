Kartalkaya duruşmasını takip eden Güçlü Özgan: ‘Otel yönetiminin savunmaları gerçeklerle çelişiyor’
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında, Bolu’da ikinci duruşmasını takip ettiği Kartalkaya davasını değerlendirdi.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Güçlü Özgan, duruşmayı yerinde takip etti. Özgan, otel yönetiminin savunmalarının gerçeklerle uyuşmadığını ve henüz bir bakanlık personelinin soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi.
Özgan, şunları aktardı:
“Bugün itibariyle Kartalkaya faciasının üzerinden 246 gün geçti. Bolu’da davayı takip ettim, hem ailelerle hem hukukçularla bir araya geldik. Davada tutuklu sayısı 19’du, dün alınan bir ara kararla 20’ye yükseldi. Başka isimlerle ilgili de tutuklama talebi vardı, bu talep reddedildi. Duruşma 27 Ekim’e ertelendi. 27 Ekim’de de bir karar beklenmiyor. Davanın ikinci duruşması başlamadan önce savcılık bir mütalaa açıklamıştı. Sanıkları savunan avukatlar da acele hazırlanmış bir mütalaa olduğunu söylediler. Sanık avukatları ek süre talep ettiler. Bu ek süre de üçüncü duruşma için verilen tarihlere denk geliyor.”
Bakanlık yetkililerinin soruşturmaya dahil edilmemesine tepki
“İstenen cezalar ve soruşturma sürecine dair eleştiriler var. İki taraf da bir konuda şikayetçi. Bakanlık yetkililerinin soruşturulmamış olması konusunda iki taraf da tepkili. İtfaiye eri İrfan Acar ile ilgili de bir tartışma yapılıyor. İrfan Acar faciadan bir ay önce otele gidip denetlemeler yapan bir itfaiye eri. Ancak denetlemeler sırasında hiçbir eksik bulmuyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı da üç isme dair soruşturma izni vermişti. Ama şu ana kadar kimse soruşturmaya dahil edilmedi. Bakanın sahibi olduğu ETS Tur ile ilgili de suç duyurusu talebi oldu. Mahkeme başkanı bu suç duyurusu talebini de reddetti. 2015 yılında otelin fotoğraf çekimi için bir fotoğrafçıya talep gidiyor. Bu talebi yapan kişi otelin yönetim kurulunda olan Ceyda Hacıbekiroğlu. Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kendisi ‘adım sadece kağıt üzerinde görünüyordu’ diyor. Ama fotoğrafçı tüm süreci Ceyda Hacıbekiroğlu ile yürüttüğünü ve muhatabının sadece o olduğunu söyleyerek tanıklık yapıyor. Otel yönetimi içerisindeki isimlerin de bu savunmalardan gördüğümüz kadarıyla çok da gerçeklerle uyuşmuyor, çelişiyor”