Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kartalkaya-durusmasini-takip-eden-guclu-ozgan-otel-yonetiminin-savunmalari-gerceklerle-celisiyor-1099634445.html
Kartalkaya duruşmasını takip eden Güçlü Özgan: ‘Otel yönetiminin savunmaları gerçeklerle çelişiyor’
Kartalkaya duruşmasını takip eden Güçlü Özgan: ‘Otel yönetiminin savunmaları gerçeklerle çelişiyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında, Bolu’da ikinci duruşmasını takip ettiği Kartalkaya davasını... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T15:05+0300
2025-09-24T15:05+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
kartalkaya
güçlü özgan
kültür ve turizm bakanlığı
ets tur
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Güçlü Özgan, duruşmayı yerinde takip etti. Özgan, otel yönetiminin savunmalarının gerçeklerle uyuşmadığını ve henüz bir bakanlık personelinin soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi.Özgan, şunları aktardı:Bakanlık yetkililerinin soruşturmaya dahil edilmemesine tepki
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, güçlü özgan, kültür ve turizm bakanlığı, ets tur, yangın
radyo sputnik, radyo, radyo, kartalkaya, güçlü özgan, kültür ve turizm bakanlığı, ets tur, yangın

Kartalkaya duruşmasını takip eden Güçlü Özgan: ‘Otel yönetiminin savunmaları gerçeklerle çelişiyor’

15:05 24.09.2025
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında, Bolu’da ikinci duruşmasını takip ettiği Kartalkaya davasını değerlendirdi.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Güçlü Özgan, duruşmayı yerinde takip etti. Özgan, otel yönetiminin savunmalarının gerçeklerle uyuşmadığını ve henüz bir bakanlık personelinin soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi.
Özgan, şunları aktardı:
“Bugün itibariyle Kartalkaya faciasının üzerinden 246 gün geçti. Bolu’da davayı takip ettim, hem ailelerle hem hukukçularla bir araya geldik. Davada tutuklu sayısı 19’du, dün alınan bir ara kararla 20’ye yükseldi. Başka isimlerle ilgili de tutuklama talebi vardı, bu talep reddedildi. Duruşma 27 Ekim’e ertelendi. 27 Ekim’de de bir karar beklenmiyor. Davanın ikinci duruşması başlamadan önce savcılık bir mütalaa açıklamıştı. Sanıkları savunan avukatlar da acele hazırlanmış bir mütalaa olduğunu söylediler. Sanık avukatları ek süre talep ettiler. Bu ek süre de üçüncü duruşma için verilen tarihlere denk geliyor.”

Bakanlık yetkililerinin soruşturmaya dahil edilmemesine tepki

“İstenen cezalar ve soruşturma sürecine dair eleştiriler var. İki taraf da bir konuda şikayetçi. Bakanlık yetkililerinin soruşturulmamış olması konusunda iki taraf da tepkili. İtfaiye eri İrfan Acar ile ilgili de bir tartışma yapılıyor. İrfan Acar faciadan bir ay önce otele gidip denetlemeler yapan bir itfaiye eri. Ancak denetlemeler sırasında hiçbir eksik bulmuyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı da üç isme dair soruşturma izni vermişti. Ama şu ana kadar kimse soruşturmaya dahil edilmedi. Bakanın sahibi olduğu ETS Tur ile ilgili de suç duyurusu talebi oldu. Mahkeme başkanı bu suç duyurusu talebini de reddetti. 2015 yılında otelin fotoğraf çekimi için bir fotoğrafçıya talep gidiyor. Bu talebi yapan kişi otelin yönetim kurulunda olan Ceyda Hacıbekiroğlu. Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kendisi ‘adım sadece kağıt üzerinde görünüyordu’ diyor. Ama fotoğrafçı tüm süreci Ceyda Hacıbekiroğlu ile yürüttüğünü ve muhatabının sadece o olduğunu söyleyerek tanıklık yapıyor. Otel yönetimi içerisindeki isimlerin de bu savunmalardan gördüğümüz kadarıyla çok da gerçeklerle uyuşmuyor, çelişiyor”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала