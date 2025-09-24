Kartalkaya duruşmasını takip eden Güçlü Özgan: ‘Otel yönetiminin savunmaları gerçeklerle çelişiyor’

“İstenen cezalar ve soruşturma sürecine dair eleştiriler var. İki taraf da bir konuda şikayetçi. Bakanlık yetkililerinin soruşturulmamış olması konusunda iki taraf da tepkili. İtfaiye eri İrfan Acar ile ilgili de bir tartışma yapılıyor. İrfan Acar faciadan bir ay önce otele gidip denetlemeler yapan bir itfaiye eri. Ancak denetlemeler sırasında hiçbir eksik bulmuyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı da üç isme dair soruşturma izni vermişti. Ama şu ana kadar kimse soruşturmaya dahil edilmedi. Bakanın sahibi olduğu ETS Tur ile ilgili de suç duyurusu talebi oldu. Mahkeme başkanı bu suç duyurusu talebini de reddetti. 2015 yılında otelin fotoğraf çekimi için bir fotoğrafçıya talep gidiyor. Bu talebi yapan kişi otelin yönetim kurulunda olan Ceyda Hacıbekiroğlu. Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kendisi ‘adım sadece kağıt üzerinde görünüyordu’ diyor. Ama fotoğrafçı tüm süreci Ceyda Hacıbekiroğlu ile yürüttüğünü ve muhatabının sadece o olduğunu söyleyerek tanıklık yapıyor. Otel yönetimi içerisindeki isimlerin de bu savunmalardan gördüğümüz kadarıyla çok da gerçeklerle uyuşmuyor, çelişiyor”