İran: İsrail ve ABD saldırılarında zarar gören nükleer tesisleri yeniden inşa edilecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail ve ABD’nin hedef aldığı nükleer tesislerin uluslararası baskılara rağmen yeniden inşa edileceğini... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail ve ABD’nin saldırılarında hasar gören nükleer tesislerin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Sky News Arabia’ya konuşan İslami, haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmalar sırasında İran’da zarar gören tesislerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İslami, “Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail’in olası saldırı tehditlerine rağmen yeniden inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.Uranyum zenginleştirme oranlarının abartıldığını savunan İslami, “Yüksek zenginleştirme oranı silah amaçlı değildir. Hassas ölçüm cihazlarımız için daha yüksek oranlarda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız ve bu ürünleri kimse bize satmıyor” dedi.ABD ile müzakere yapılmayacakABD ile müzakere yapmayacaklarını da vurgulayan İslami, “Onlarla konuşmaya gerek yok” diyerek, “ABD, İran halkına büyük haksızlıklar yaptı, İslam Devrimi’nden bu yana ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler sürerken dahi operasyon düzenlediler. Bir düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.Arakçi ve Grossi New York'ta görüştüİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Pazartesi günü New York'ta bir araya geldi.İran'ın nükleer meseleye ilişkin 'iyi niyetine ve sorumlu yaklaşımına' işaret eden Arakçi, bu konuda herhangi bir ilerlemenin, ülkesine BM yaptırımlarını geri getirecek "snapback" mekanizmasını işleten Avrupa ülkelerinin sorumluluk almasına ve "aşırı taleplerinden" vazgeçmelerine bağlı olduğunu belirtmişti.Grossi, BM Genel Kurulu toplantısı marjında, Arakçi ile Tahran'ın nükleer programı hakkında yoğun istişareler yaptıklarını bildirdi.İsrail İran'a geniş çaplı saldırılar düzenlemiştiİsrail, geçen Haziran ayında İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.İsrail’e açık destek veren ABD ise 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı gerçekleştirmişti. İran, buna karşılık 23 Haziran’da ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef almış, ABD Başkanı Donald Trump ise 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

