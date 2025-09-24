https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/heyelanda-baba-ve-iki-kizi-hayatini-kaybetmisti-saniklarin-30-yila-kadar-hapisleri-istendi--ihmal-1099627787.html
Heyelanda baba ve iki kızı hayatını kaybetmişti: Sanıkların 30 yıla kadar hapisleri istendi, 'ihmal' vurgusu yapıldı
Samsun Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba Adem Kaya ile kızları Ayla ve Açelya Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Akaryakıt istasyonu sahibi ve mesul müdürü hakkında hazırlanan iddianamede iki sanık hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bilirkişi raporunda bölgede heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi tehlikesi uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmadığı belirtildi. Yine olayın meydana geldiği oto yıkama alanının da ruhsatının olmadığı da ortaya çıktı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede baba ve iki kızının göçük altında kalmaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Bilirkişi raporu: Riske rağmen önlem almadılarİddianamede yer alan bilirkişi raporunda, iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizinde doğal afetler başlığında heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi tehlikelerinden bahsedilmesine rağmen iş yeri ve işletme yetkililerinin gerekli önlemleri almadıkları vurgulandı. Ayrıca oto yıkama bölümü ile ilgili dosyada herhangi bir ruhsat, çalışma veya yapı işletme izin ve benzeri belge görülmediğinden görev ihmali ve sorumluluğu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.Sanıkların, oto yıkama alanına ilişkin ruhsat başvurusunda bulunmayarak ilgili alanın denetim imkanını ortadan kaldırmaları, risk analizinde tespit edilen tehlikeler hususunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alana ilişkin önlemleri almamaları sebebiyle yaşanan olayda ihmalleri bulunduğu ve sorumlu oldukları anlatılan iddianamede, sanıkların "taksirle öldürme" suçunu işledikleri hususunda kovuşturmaya yeter şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ne olmuştu?
Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.