Gazeteci Bender: 'Cezaevine giren çocukların yüzde 80’i bir yıl içinde yeniden cezaevine dönüyor'

Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının konuğu Radyo Sputnik editörü İrem Bender oldu. Bender, suça... 24.09.2025

Gazeteci İrem Bender, Radyo Sputnik’teki Haber Masası programında ‘Suça sürüklenen çocuk dosyası’ haberini anlattı.Bender, veriler ışığında cezaevine giren çocukların yüzde 80’inin bir yıl içinde yeniden cezaevine döndüğünü söyledi.Buna göre, Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısı 2014’te 117 bin 486 iken, 2024’te 202 bin 785’e çıktı. Böylece son 10 yılda çocuk suçluluğunda yaklaşık iki kat artış yaşandı.Özellikle yaralama ve hırsızlık suçları çocuklar arasında yaygınlaşmış durumda. Habere göre yine 2024 TÜİK verilerine göre suça sürüklenen çocuklara isnat edilen suç türleri arasında yaralama yüzde 40,4; hırsızlık yüzde 16,6; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ya da satın alınması yüzde 8,2 oranında.Adalet Bakanlığı’nın 1 Eylül 2025 verilerine göre, ceza infaz kurumlarında 12-18 yaş arası toplam 4 bin 593 çocuk bulunuyor. Bunların 3 bin 323’ü tutuklu, bin 270’i hükümlü. Genel tabloda ise Türkiye’deki cezaevlerinde toplam 419 bin 194 kişi var. Bunların 120 bin 846’sı açık ceza infaz kurumunda, 298 bin 348’i kapalı ceza infaz kurumunda bulunuyor. Çocuklar, cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü nüfusun yaklaşık yüzde 1,1’ini oluşturuyor.Gazeteci Bender, şunları aktardı:

