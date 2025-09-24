Dr. Hazar Vural: Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları Ankara merkezli
Dr. Hazar Vural, ABD ve birçok Avrupalı devletin İsrail’e destek sağladığını hatırlatarak Filistin’de Batı’nın ‘ikiyüzlü’ davrandığını söyledi. MHP lideri Bahçeli’nin ‘Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı’ önerisinin ve Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘dışarıda çok boyutlu açılım’ açıklamalarının Ankara merkezli olduğunu kaydetti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisini gündeme getirerek, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” dedi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘Yeni dünya düzenine doğru...’ başlıklı yazısında yeni bir düzenin ayak seslerinin duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin ‘bu belirsizlik anında’ iki aşamalı bir strateji izlemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu bunları, ‘İç cepheyi sağlamlaştırmak’ ve ‘dışarıda çok boyutlu açılım olarak’ niteledi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda, Erdoğan’ın ABD ziyareti, uluslararası ilişkiler ve Bahçeli’nin TRÇ ittifakı söylemini değerlendiren Vural, şunları kaydetti:
‘Bahçeli’nin TRÇ söyleminin devamlılığı olacaktır’
“Öyle net bir şey söyledi ki Sayın Bahçeli. İsmini veriyor, karşı tarafa şer koalisyonu diyor; ‘Saldırganlıklarını artıran şer koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya, Çin ittifakı’ diyor. Sayın Bahçeli Şanghay İşbirliği Örgütü’nden BRICS’e kadar bütün uluslararası örgütler ile Türkiye’nin ilişkilerini ve durumunu çok iyi bilen bir aktör. Ya da Asyalı devletler ile Türkiye’nin ticaret hacmini bilen ya da NATO-Türkiye ilişkilerini çok iyi bilen bir aktör. Dolayısıyla bu kadar net bir şeyi öylesine söylemiş olamaz. Bunun arkasından da tıpkı geçen sene Ekim ayında Terörsüz Türkiye noktasında olduğu gibi bir devamlılık gelmesini bekliyorum. Kafalarında nasıl bir şey var ve ona göre nasıl bir politika güdülecek? Türkiye’nin 1952’den beri NATO üyesi olması ya da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO ile entegre oluşu bugünden yarına kapatılabilecek ve yok edilebilecek bir şey değil. Ama Türkiye kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu Kıbrıs ile 1960-70’lerde çok iyi fark etmiş ve yerli savunma sanayini böylelikle yüzde 80’lere getirebilmiş, Kıbrıs Barış Harekatı’nı kendisi yapabilmiş bir devlet. Ya da Suriye’de icra ettiğimiz askeri harekatları Amerika’ya karşı, Amerika’ya rağmen yapabildik. Yine yaparız. Çünkü Türkiye’nin hiçbir ittifakı, örgütsel bağımlılığı kendi bağımsızlığının önüne geçemez. Ne karakterimiz, ne yapımız buna müsaade eder. Tarih de bunu bize kanıtlıyor zaten.”
‘Türkiye’nin müttefikim dediği ülkeler terör örgütlerini Türkiye’ye karşı kullandılar’
“Etrafımızda senelerdir bitmeyen savaşlarla yaşıyoruz ve bunların hiçbirine gözümüzü kapatamıyoruz. Çünkü bölgemizde yaşanıyor. Savaşlar olduğu zaman silahlar artar. Geçtiğimiz yüzyılda dünya savaşlarından sonra kurulmuş uluslararası sistem ve paktlar bu yüzyılın sorunlarına karşı işlevsiz kalıyor. Türkiye de 40 küsür sene teröre karşı mücadele ettiği ama bu mücadelede bizim müttefikimiz dediğimiz, savunma paktlarında birlikte yer aldığımız aktörler yardım sundular, yıllarca bunu yaptılar. Terör örgütlerini içlerinde barındırdılar, Türkiye’ye karşı kullanmaya kalktılar. O yüzden kendi ayaklarınız üzerinde durmaktan başka çareniz yok. Ama bu demek değil ki 193 devlet tek başına duracak. Milattan önceden beri paktlar oluşturuluyordu. Dolayısıyla Sayın Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları zamanın ruhunu okuyarak Ankara merkezli bakışlar. Bunu anlayabiliyorum.”
‘Batı’nın ikiyüzlülüğü ile karşı karşıyayız’
“İsrail’in bugüne kadar yaptığı politikalarda en başta ABD’nin her türlü desteği ile birlikte gerçekleşen eylemler ve saldırganlıklardı. Fakat Amerika’nın hemen ardından başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa ve birçok Avrupalı devletin de İsrail’e çok boyutlu destek verdiğini biliyoruz. Hatta konu Hamas olmadığı zaman bile bu devletler İsrail’in insanlığa karşı yaptığı suçlara dikkat çekerken hemen ardından ‘Ama Hamas da terörist’ demek durumunda hissediyorlardı kendilerini. Ama konu Hamas’tan çıkalı yıllar oldu. Konu Filistin konusu. O noktada Netanyahu ile ilgili olarak onların zihninde ne yazık ki bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ve yine bir Batı ikiyüzlülüğü ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Gazze savaşında 2 yıl geride kaldı. Burada gelinen noktada artık İspanya’nın açtığı o yolda bir şeyler yapma zorunluluğu ortaya çıktı Avrupa’nın.”
‘Gazze’deki soykırımda ABD de hüküm giyebilir’
“Filistin’in haritada geldiği noktaya baktığımız zaman adacıklardan oluşan ve birbiriyle bağlantısı kesilmiş toprak parçası görüyoruz Batı Şeria’da. Orada ceza mahkemesi tarihe geçecek bir dava yürütüyor şu anda. Ama bir sonuç çıkması belki yıllar alacak. Belki de o sonuç çıktığı zaman bazı Avrupalı devletler ve Amerika da hüküm giyecekler. Çünkü böyle bir gerçeklik de var. İsrail, Amerika ve bazı Avrupalı devletler olmasaydı bu yaptıklarını yapamayacaktı.”
‘Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı başarmalı’
“Dünyada seçilen bazı liderlerden umut bekleniyor, gelen yeni yönetimlere bel bağlanıyor. 2025 yılında uluslararası ilişkiler sisteminin geldiği nokta bize bir gerçekliği öğretti; öyle bir ortamdayız ki kendi ayaklarının üzerinde durup güçlü olmadığın müddetçe yem olmaya mahkumsun, hiçbir şey seni korumaz. Uluslararası ilişkiler zaten çıkarlar üzerine kurulu bir sistem. Ama şu anda sistem, hukuk işleyemiyor. Devletler keyfi bir şekilde birbirlerine savaş açacakları bir ortam yaratılmış durumda. Bugün bu, kayrılmış bir devlet olarak İsrail’e hak verilmiş. Ama gelinen noktada Amerika’nın bir bahane ile gidip dünyanın bir ucundaki bir devlete saldırı başlatmayacağı garantisini veremezsiniz.”
‘Suriye’nin bölünmesi Türkiye’nin kırmızı çizgisi’
“Suriye’yi parçalara ayırmaya çalışan İsrail arkasında Amerika ile birlikte tam süratle devam ediyor. Amerika’nın besleyip büyüttüğü Suriye’nin Kuzeyindeki terör örgütü ile Suriye’nin Güneyinde planlar yapan, başkentini bombalayan İsrail’e bakarsanız bunların arkası Washington’a çıkıyor. Türkiye hiçbir komşusunun bölünmesini istemez ve bunun aksi olması için de komşusunun kim olduğuna bakmadan bir duruş ortaya koyuyor. Kırmızı çizgimiz komşularımızın toprak bütünlüğü. Çünkü bu coğrafya güç boşluğu olduğunda terör örgütlerine verimli bir hale geliyor. Suriye iç savaşına baktığınızda bütün dünyanın oraya silah gönderdiği, karıştırdığı, eski ve yeni terör örgütlerinin orada barındığını gördük. Bizim 911 km ortak sınırımız var ama sadece bu değil. Milyonlarca Suriyeli var. Türkiye o noktada Aralık’tan beri Suriye için dünyaya bir çağrıda bulunuyor. Şara ile Suriye için ikili ve çoklu görüşmeler yapıyoruz. Çünkü Suriye’yi bu hale dünya getirdi, dolayısıyla bu dünyanın konusu. Suriye’yi istikrarsız bir hat haline getirip Türkiye’nin oradaki gücünü yok etmek İsrail’in bir numaralı hedefi ve Suriye’de Türkiye ve İsrail karşı karşıya gelmiş durumda. Bunun olmasını istemeyecek bir Washington var. Çünkü onun da işine gelmeyecek. Ben bir savaş öngörmüyorum açıkçası. Ama karşımızdaki aktörler rasyonel aktörler değil ve bölgede istikrarsızlık, silahlanma yaratıyorlar, terör örgütlerine verimli ortam hazırlıyorlar ve bunu yapmaktan geri durmuyorlar. Dolayısıyla bizi Suriye konusunda hareketli bir zaman bekliyor. Ama Ankara ne gerekiyorsa yapacaktır.”