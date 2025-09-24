Dr. Hazar Vural: Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları Ankara merkezli

“Öyle net bir şey söyledi ki Sayın Bahçeli. İsmini veriyor, karşı tarafa şer koalisyonu diyor; ‘Saldırganlıklarını artıran şer koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya, Çin ittifakı’ diyor. Sayın Bahçeli Şanghay İşbirliği Örgütü’nden BRICS’e kadar bütün uluslararası örgütler ile Türkiye’nin ilişkilerini ve durumunu çok iyi bilen bir aktör. Ya da Asyalı devletler ile Türkiye’nin ticaret hacmini bilen ya da NATO-Türkiye ilişkilerini çok iyi bilen bir aktör. Dolayısıyla bu kadar net bir şeyi öylesine söylemiş olamaz. Bunun arkasından da tıpkı geçen sene Ekim ayında Terörsüz Türkiye noktasında olduğu gibi bir devamlılık gelmesini bekliyorum. Kafalarında nasıl bir şey var ve ona göre nasıl bir politika güdülecek? Türkiye’nin 1952’den beri NATO üyesi olması ya da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO ile entegre oluşu bugünden yarına kapatılabilecek ve yok edilebilecek bir şey değil. Ama Türkiye kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu Kıbrıs ile 1960-70’lerde çok iyi fark etmiş ve yerli savunma sanayini böylelikle yüzde 80’lere getirebilmiş, Kıbrıs Barış Harekatı’nı kendisi yapabilmiş bir devlet. Ya da Suriye’de icra ettiğimiz askeri harekatları Amerika’ya karşı, Amerika’ya rağmen yapabildik. Yine yaparız. Çünkü Türkiye’nin hiçbir ittifakı, örgütsel bağımlılığı kendi bağımsızlığının önüne geçemez. Ne karakterimiz, ne yapımız buna müsaade eder. Tarih de bunu bize kanıtlıyor zaten.”