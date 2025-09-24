Ata Sönmez: 'Yapısal tedbirler alınmazsa ucuz et hayal'

Türkiye’de karkas etin köylüden yaklaşık 500 liraya alındığını, kasap dükkanına ulaşana kadar bu rakamın elektrik, su, personel giderleri ve kemik fireleriyle birlikte 750–800 lira seviyesine çıkıyor. Bu maliyetlerin kasabın üzerine ekstra kâr koymuyor. Kasap mucize yaratamaz, girdi maliyetleri çok yüksek. Üretim tarafındaki en büyük sorunlardan birinin yem maliyetleri. Saman, soya ve diğer yem girdilerinin çoğunun ithal ediliyor. Döviz kurundaki yükseliş de üreticiyi çaresiz bırakıyor. Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem bile alamıyor. Oysa en az iki kilo yem alabilmesi gerekir. Bu denge kurulmadıkça üretici ayakta kalamaz