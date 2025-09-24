Türkiye
Ata Sönmez: 'Yapısal tedbirler alınmazsa ucuz et hayal'
Et fiyatlarının yüksek olmasının temel sebepleri neler? Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Gönüllüsü ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ata Sönmez, Radyo Sputnik'te anlattı. 24.09.2025
TÜKONFED Gönüllüsü ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ata Sönmez, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. Sönmez, et fiyatlarının yüksek olmasının temel sebeplerini anlattı. Ata Sönmez, konuya ilişkin şunları söyledi:Sönmez, aşırı ithalat politikalarının da hayvancılığı zora soktuğunu kaydetti. Açık kadar ithalat yapılmasının doğal olduğunu, ancak iç üretimi baskılayacak seviyelerde ithalatın Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğini belirtti ve şunları söyledi:Çözüm önerilerini de paylaşan Sönmez, uzun vadeli ve kalıcı politikaların önemine dikkat çekti:
Et fiyatlarının yüksek olmasının temel sebepleri neler? Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Gönüllüsü ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ata Sönmez, Radyo Sputnik'te anlattı.
TÜKONFED Gönüllüsü ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ata Sönmez, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. Sönmez, et fiyatlarının yüksek olmasının temel sebeplerini anlattı.
Ata Sönmez, konuya ilişkin şunları söyledi:

Türkiye’de karkas etin köylüden yaklaşık 500 liraya alındığını, kasap dükkanına ulaşana kadar bu rakamın elektrik, su, personel giderleri ve kemik fireleriyle birlikte 750–800 lira seviyesine çıkıyor. Bu maliyetlerin kasabın üzerine ekstra kâr koymuyor. Kasap mucize yaratamaz, girdi maliyetleri çok yüksek. Üretim tarafındaki en büyük sorunlardan birinin yem maliyetleri. Saman, soya ve diğer yem girdilerinin çoğunun ithal ediliyor. Döviz kurundaki yükseliş de üreticiyi çaresiz bırakıyor. Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem bile alamıyor. Oysa en az iki kilo yem alabilmesi gerekir. Bu denge kurulmadıkça üretici ayakta kalamaz

Sönmez, aşırı ithalat politikalarının da hayvancılığı zora soktuğunu kaydetti. Açık kadar ithalat yapılmasının doğal olduğunu, ancak iç üretimi baskılayacak seviyelerde ithalatın Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğini belirtti ve şunları söyledi:

Bugün Türkiye ithal bağımlısı oldu. Üretici zarar edince anaç hayvanını bıçağa gönderiyor, bu da hayvan varlığının hızla azalmasına yol açıyor. Bir kez kaybolan sürüyü yerine koymak için en az üç yıl gerekir. Artan maliyetler ve hayvan varlığındaki düşüşün yalnızca et fiyatlarını değil, süt ve süt ürünlerini de etkiliyor. Tüketici giderek daha fazla tavuk ve hindiye yöneliyor. Kişi başı kırmızı et tüketiminin 6–7 kilo seviyelerine kadar düşüyor.

Çözüm önerilerini de paylaşan Sönmez, uzun vadeli ve kalıcı politikaların önemine dikkat çekti:
Süt fiyatı, yem fiyatıyla birlikte ele alınmalı. 1 kilo süt, her zaman 2 kilo yem aldırmalı. Bu parametre sağlanmadıkça verilen teşvikler de boşa gider. Et fiyatlarının yüksekliğinde kimse suçlu değil, burada tek sorun yanlış politikalar. Yapısal tedbirler alınmazsa ucuz et hayal.

