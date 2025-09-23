Roma’dan Bizans’a uzanan bin 700 yıllık mozaiğin sırları ortaya çıkıyor: Hyakinthos’un izleri Kayseri’de bulundu

Kazı alanını inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 dönümlük bir alanda sürdürülen çalışmalarda 600 metrekarelik nitelikli mozaiklerin gün yüzüne çıktığını belirtti.
Büyükkılıç, yapının üst düzey bir yöneticinin sarayına ait olabileceğine dair bulguların güçlendiğini ve “Hyakinthos” adının mozaikler arasında saptandığını söyledi.
Büyükkılıç, “Burası tıpkı Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ya da Gaziantep’teki mozaikler gibi Türkiye’nin kültürel mirasına yeni bir değer katıyor” dedi.
Kazı Başkanı Dr. Can Erpek ise 2021’den bu yana süren çalışmalarda iki avlulu yapının planının netleştiğini, koridorlarda yeni mozaikler ve Latince-Yunanca dört yazıtın bulunduğunu aktardı.
Hyakinthos’un, dönemin imparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan taşıdığına dikkat çekerek, yapının sahibinin imparatorlukta önemli bir konuma sahip olduğunu öngördüklerini ifade etti.
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da mozaiğin üzerine örtü sistemi kurularak alanın koruma altına alınacağını, ardından ziyaretçilere açılacağını belirtti.
Çalışmalar tamamlandığında, İncesu’nun bu eşsiz mozaikli yapısının Anadolu arkeolojisine ve kültür turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
