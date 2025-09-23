Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/romadan-bizansa-uzanan-bin-700-yillik-mozaigin-sirlari-ortaya-cikiyor-hyakinthosun-izleri-kayseride-1099606341.html
Roma’dan Bizans’a uzanan bin 700 yıllık mozaiğin sırları ortaya çıkıyor: Hyakinthos’un izleri Kayseri’de bulundu
Roma’dan Bizans’a uzanan bin 700 yıllık mozaiğin sırları ortaya çıkıyor: Hyakinthos’un izleri Kayseri’de bulundu
Sputnik Türkiye
Kayseri’nin İncesu ilçesinde yürütülen kazılarda, Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen mozaikli yapıda çocuk ve yetişkin mezarları tespit edildi. Kültür... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T16:53+0300
2025-09-23T16:53+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kayseri
geç roma i̇mparatorluk dönemi
bizans dönemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099605304_0:72:2341:1389_1920x0_80_0_0_a2227164067ec9c6538c20d49cbfd4eb.png
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099605304_197:0:2145:1461_1920x0_80_0_0_afbfe05045b5c18fa2b2560db6815759.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, fotoğraf, kayseri, geç roma i̇mparatorluk dönemi, bizans dönemi, фото
fotoğraf, fotoğraf, kayseri, geç roma i̇mparatorluk dönemi, bizans dönemi, фото

Roma’dan Bizans’a uzanan bin 700 yıllık mozaiğin sırları ortaya çıkıyor: Hyakinthos’un izleri Kayseri’de bulundu

16:53 23.09.2025
Abone ol
Kayseri’nin İncesu ilçesinde yürütülen kazılarda, Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihlenen mozaikli yapıda çocuk ve yetişkin mezarları tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi iş birliğiyle Örenşehir Mahallesi’nde devam eden kazılar, bölgenin antik geçmişine dair önemli ipuçları ortaya çıkardı.
© AA / Ergün Haktanıyan

Kazı alanını inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 dönümlük bir alanda sürdürülen çalışmalarda 600 metrekarelik nitelikli mozaiklerin gün yüzüne çıktığını belirtti.

Kazı alanını inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 dönümlük bir alanda sürdürülen çalışmalarda 600 metrekarelik nitelikli mozaiklerin gün yüzüne çıktığını belirtti. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Ergün Haktanıyan

Kazı alanını inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 dönümlük bir alanda sürdürülen çalışmalarda 600 metrekarelik nitelikli mozaiklerin gün yüzüne çıktığını belirtti.

© AA / Ergün Haktanıyan

Büyükkılıç, yapının üst düzey bir yöneticinin sarayına ait olabileceğine dair bulguların güçlendiğini ve “Hyakinthos” adının mozaikler arasında saptandığını söyledi.

Büyükkılıç, yapının üst düzey bir yöneticinin sarayına ait olabileceğine dair bulguların güçlendiğini ve “Hyakinthos” adının mozaikler arasında saptandığını söyledi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Ergün Haktanıyan

Büyükkılıç, yapının üst düzey bir yöneticinin sarayına ait olabileceğine dair bulguların güçlendiğini ve “Hyakinthos” adının mozaikler arasında saptandığını söyledi.

© AA

Büyükkılıç, “Burası tıpkı Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ya da Gaziantep’teki mozaikler gibi Türkiye’nin kültürel mirasına yeni bir değer katıyor” dedi.

Büyükkılıç, “Burası tıpkı Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ya da Gaziantep’teki mozaikler gibi Türkiye’nin kültürel mirasına yeni bir değer katıyor” dedi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA

Büyükkılıç, “Burası tıpkı Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ya da Gaziantep’teki mozaikler gibi Türkiye’nin kültürel mirasına yeni bir değer katıyor” dedi.

© AA

Kazı Başkanı Dr. Can Erpek ise 2021’den bu yana süren çalışmalarda iki avlulu yapının planının netleştiğini, koridorlarda yeni mozaikler ve Latince-Yunanca dört yazıtın bulunduğunu aktardı.

Kazı Başkanı Dr. Can Erpek ise 2021’den bu yana süren çalışmalarda iki avlulu yapının planının netleştiğini, koridorlarda yeni mozaikler ve Latince-Yunanca dört yazıtın bulunduğunu aktardı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA

Kazı Başkanı Dr. Can Erpek ise 2021’den bu yana süren çalışmalarda iki avlulu yapının planının netleştiğini, koridorlarda yeni mozaikler ve Latince-Yunanca dört yazıtın bulunduğunu aktardı.

© AA

Hyakinthos’un, dönemin imparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan taşıdığına dikkat çekerek, yapının sahibinin imparatorlukta önemli bir konuma sahip olduğunu öngördüklerini ifade etti.

Hyakinthos’un, dönemin imparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan taşıdığına dikkat çekerek, yapının sahibinin imparatorlukta önemli bir konuma sahip olduğunu öngördüklerini ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA

Hyakinthos’un, dönemin imparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan taşıdığına dikkat çekerek, yapının sahibinin imparatorlukta önemli bir konuma sahip olduğunu öngördüklerini ifade etti.

© AA / Ergün Haktanıyan

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da mozaiğin üzerine örtü sistemi kurularak alanın koruma altına alınacağını, ardından ziyaretçilere açılacağını belirtti.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da mozaiğin üzerine örtü sistemi kurularak alanın koruma altına alınacağını, ardından ziyaretçilere açılacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Ergün Haktanıyan

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da mozaiğin üzerine örtü sistemi kurularak alanın koruma altına alınacağını, ardından ziyaretçilere açılacağını belirtti.

© AA

Çalışmalar tamamlandığında, İncesu’nun bu eşsiz mozaikli yapısının Anadolu arkeolojisine ve kültür turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandığında, İncesu’nun bu eşsiz mozaikli yapısının Anadolu arkeolojisine ve kültür turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Çalışmalar tamamlandığında, İncesu’nun bu eşsiz mozaikli yapısının Anadolu arkeolojisine ve kültür turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала