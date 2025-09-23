https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/dublorlu-vurgun-98-yasindaki-adamin-730-milyonluk-mal-varligini-ele-gecirmeye-calistilar-1099606798.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103272/68/1032726875_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_ab4e1a00af9fd698869386b8e22867b0.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103272/68/1032726875_213:0:2346:1600_1920x0_80_0_0_7d93857589d720d2287499f1fb4a9a35.jpg
Dublörlü dolandırıcılık: 96 yaşındaki adamın 730 milyonluk mal varlığını ele geçirmeye çalıştılar
17:01 23.09.2025 (güncellendi: 17:37 23.09.2025)
Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonda, 96 yaşındaki yaşlı adamın 730 milyonluk mal varlığını ele geçirmek için 'dublör 'kullanarak sahte sağlık raporu ve vekalet çıkaran dolandırıcılar yakalandı.
Antalya merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 96 yaşındaki bir adamın yaklaşık 730 milyonluk mal varlığını ele geçirmek isteyen dolandırıcıların, 'dublör' kullanarak sahte sağlık raporu ve vekalet çıkardıkları iddia edildi. Dolandırıcıların ilk etapta yaşlı adamın İstanbul'da değeri 50 milyon lira olan evini ele geçirmek için tapu müdürlüğüne başvurdukları belirlenirken, mağdur adam için sahte kimlik oluşturdukları ve e- devlet şifresini değiştirdikleri de ortaya çıktı.
730 milyonluk mal varlığını ele geçirmek istediler
Antalya'da noterde, bir kişi adına sahte vekalet düzenlenmiş olabileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Araştırmada, İzmir'de ikamet eden 96 yaşındaki herhangi bir mirasçısı bulunmayan R.Ö'nün mal varlığının tamamının ele geçirilmesi için organize çalışma olduğu tespit edildi. R.Ö'nün kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturulan şüphelilerin, mağdurun GSM hattının operatörünü değiştirip e-devlet şifresine ulaştıkları belirlendi.
Yaşlı adama benzeyen bir kişiyi 'dublör' olarak kullandılar
Antalya'da hastanede memur olarak görev yapan bir kişiyle işbirliği yapan zanlıların, yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak sahte sağlık raporu aldıkları anlaşıldı. Dublörün evine gönderilen bir noter çalışanının 3. şahıs adına vekalet çıkardığı tespit edildi.
50 milyonluk gayrimenkulü için tapuya başvurdular
İlk etapta R.Ö'nün İstanbul'daki değeri yaklaşık 50 milyon lira olan bir gayrimenkulü için tapu müdürlüğüne başvuran şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 730 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladığı tespit edildi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Yapılan tespitler üzerine Antalya, İzmir ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen ve "Yeni Joker" adı verilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.