Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ceyhun-bozkurt-kktc-en-az-filistin-kadar-yalniz-1099590549.html
Ceyhun Bozkurt: 'KKTC en az Filistin kadar yalnız'
Ceyhun Bozkurt: 'KKTC en az Filistin kadar yalnız'
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında KKTC’nin uluslararası arenada Filistin kadar yalnız bırakıldığını söyledi. Batının stratejik... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T10:35+0300
2025-09-23T10:35+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
ceyhun bozkurt
ersin tatar
tufan erhürman
kktc
filistin
gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
avrupa birliği
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, KKTC’nin yalnızlaştırılarak Rum kesiminin güçlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin ise Doğu Akdeniz’de buna karşı hazırlık yaptığına dikkat çekti. Bozkurt şunları söyledi:
kktc
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5aafcce5cfa114601dd3c3fffbb8b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ceyhun bozkurt, ersin tatar, tufan erhürman, kktc, filistin, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), avrupa birliği, ab, radyo sputnik, radyo
türkiye, ceyhun bozkurt, ersin tatar, tufan erhürman, kktc, filistin, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), avrupa birliği, ab, radyo sputnik, radyo

Ceyhun Bozkurt: 'KKTC en az Filistin kadar yalnız'

10:35 23.09.2025
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
Ceyhun Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında KKTC’nin uluslararası arenada Filistin kadar yalnız bırakıldığını söyledi. Batının stratejik hedefinin KKTC’yi devreden çıkarmak olduğunu vurgulayan Bozkurt’a göre KKTC’yi tanıyacak ülkelere baskı yapılacak, adada Türk varlığı tehlikeye girecek.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, KKTC’nin yalnızlaştırılarak Rum kesiminin güçlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin ise Doğu Akdeniz’de buna karşı hazırlık yaptığına dikkat çekti. Bozkurt şunları söyledi:
Kıbrıs’ta KKTC’yi devreden çıkartmak istiyorlar. Bunu stratejik hedef olarak öne koyuyorlar. KKTC’yi tanıyacak ülkeye ciddi baskı uygulayacak. Avrupa Birliği, ABD, Yahudi lobisi uygulayacak. KKTC, en az Filistin kadar yalnız. Böyle bir şey olursa adada ya işbirlikçi Türkler kalacak ya da ada Türkler’den arındırılacak ve Yunanistan’a bağlanacak. Adada Türk istemiyorlar. KKTC’de iki tane çizgi var. Ersin Tatar, Türkiye ile ortak çalışmaya devam ediyor. Ortak tutuma devam ediyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’ın kazanmasından çok iki devletli çözümden çok batıya teslim olmak var. BM ve AB’ye yeniden inisiyatif verilecek.
Esas kullanacakları koz Yunanistan ve Rum kesimi olacak, oradan Türkiye’ye zarar vermeye çalışacaklar. Rum kesimi üzerinden adayı çatışma haline getirmek istiyorlar. Doğrudan Türkiye’ye saldırmak yerine Türkiye’nin sağında solunda kolunu kanadını kırabilecek hamleler yapmak istiyorlar. Bunun için Yunanistan’ı ve Rum kesimini hazırlıyorlar. Türkiye de boş durmuyor Mısır ile donanmalarla tatbikat yapıyor. Doğu Akdeniz’de bir hazırlık var.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала