Ceyhun Bozkurt: 'KKTC en az Filistin kadar yalnız'
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında KKTC’nin uluslararası arenada Filistin kadar yalnız bırakıldığını söyledi. Batının stratejik hedefinin KKTC’yi devreden çıkarmak olduğunu vurgulayan Bozkurt’a göre KKTC’yi tanıyacak ülkelere baskı yapılacak, adada Türk varlığı tehlikeye girecek.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, KKTC’nin yalnızlaştırılarak Rum kesiminin güçlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin ise Doğu Akdeniz’de buna karşı hazırlık yaptığına dikkat çekti. Bozkurt şunları söyledi:
Kıbrıs’ta KKTC’yi devreden çıkartmak istiyorlar. Bunu stratejik hedef olarak öne koyuyorlar. KKTC’yi tanıyacak ülkeye ciddi baskı uygulayacak. Avrupa Birliği, ABD, Yahudi lobisi uygulayacak. KKTC, en az Filistin kadar yalnız. Böyle bir şey olursa adada ya işbirlikçi Türkler kalacak ya da ada Türkler’den arındırılacak ve Yunanistan’a bağlanacak. Adada Türk istemiyorlar. KKTC’de iki tane çizgi var. Ersin Tatar, Türkiye ile ortak çalışmaya devam ediyor. Ortak tutuma devam ediyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’ın kazanmasından çok iki devletli çözümden çok batıya teslim olmak var. BM ve AB’ye yeniden inisiyatif verilecek.
Esas kullanacakları koz Yunanistan ve Rum kesimi olacak, oradan Türkiye’ye zarar vermeye çalışacaklar. Rum kesimi üzerinden adayı çatışma haline getirmek istiyorlar. Doğrudan Türkiye’ye saldırmak yerine Türkiye’nin sağında solunda kolunu kanadını kırabilecek hamleler yapmak istiyorlar. Bunun için Yunanistan’ı ve Rum kesimini hazırlıyorlar. Türkiye de boş durmuyor Mısır ile donanmalarla tatbikat yapıyor. Doğu Akdeniz’de bir hazırlık var.