Ceyhun Bozkurt: 'KKTC en az Filistin kadar yalnız'

Kıbrıs’ta KKTC’yi devreden çıkartmak istiyorlar. Bunu stratejik hedef olarak öne koyuyorlar. KKTC’yi tanıyacak ülkeye ciddi baskı uygulayacak. Avrupa Birliği, ABD, Yahudi lobisi uygulayacak. KKTC, en az Filistin kadar yalnız. Böyle bir şey olursa adada ya işbirlikçi Türkler kalacak ya da ada Türkler’den arındırılacak ve Yunanistan’a bağlanacak. Adada Türk istemiyorlar. KKTC’de iki tane çizgi var. Ersin Tatar, Türkiye ile ortak çalışmaya devam ediyor. Ortak tutuma devam ediyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’ın kazanmasından çok iki devletli çözümden çok batıya teslim olmak var. BM ve AB’ye yeniden inisiyatif verilecek.