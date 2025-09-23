'Batılılarla çalışan on binlerce Afgan’ın kimlik bilgileri sızdırıldı ve Taliban’ın hedefi haline geldiler'

İstihbarat faaliyetleri genellikle kameraların önünde değil, kapalı kapılar ardında yürütülür. Casus devşirme, istihbarat örgütlerinin işlevinin bir parçasıdır fakat İngiliz dış istihbarat servisinin bunu basın toplantısıyla duyurması şaşırtıcıdır. Rusya, İran ve Çin’i açıkça hedef göstermesi ve rejimlerinden memnun olmayan kişilere casusluk çağrısı yapması, Türkiye’den yapılınca diplomatik teamüllerin ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu durum doğrudan Rusya, İran ve Çin karşıtlığıdır. Açıklamanın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Rusya ve Çin ile işbirliği çağrısının hemen ardından gelmesi de olağanüstü bir tezat oluşturuyor.