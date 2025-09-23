https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/batililarla-calisan-on-binlerce-afganin-kimlik-bilgileri-sizdirildi-ve-talibanin-hedefi-haline-1099596674.html
'Batılılarla çalışan on binlerce Afgan’ın kimlik bilgileri sızdırıldı ve Taliban’ın hedefi haline geldiler'
'Batılılarla çalışan on binlerce Afgan’ın kimlik bilgileri sızdırıldı ve Taliban’ın hedefi haline geldiler'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Barçın Yinanç, Radyo Sputnik’te yayınlanan Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programının konuğu oldu. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T13:09+0300
2025-09-23T13:09+0300
2025-09-23T13:16+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
haber
türkiye
abd
i̇ngiltere
afganistan
radyo sputnik
radyo
radyo
fethi yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099016785_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5ade4846a20c0348f5a53a887938bf28.jpg
İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in Başkanı Richard Moore’un İstanbul’da yaptığı açıklamalara değinen Barçın Yinanç, şunları söyledi: 'İnsanları ya çaresiz ya da hafızasız sanıyorlar'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalinin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecinin İstanbul'da gerçekleşmesi olduğunu söyleyen Yinanç, sözlerine şöyle devam etti:
abd
i̇ngiltere
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099016785_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_804abdf3dc614fefab4a4a796237c443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
haber, türkiye, abd, i̇ngiltere, afganistan, radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, barçın yinanç, taliban, mhp, haberler
haber, türkiye, abd, i̇ngiltere, afganistan, radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, barçın yinanç, taliban, mhp, haberler
'Batılılarla çalışan on binlerce Afgan’ın kimlik bilgileri sızdırıldı ve Taliban’ın hedefi haline geldiler'
13:09 23.09.2025 (güncellendi: 13:16 23.09.2025)
Gazeteci Barçın Yinanç, Radyo Sputnik’te yayınlanan Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programının konuğu oldu.
İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in Başkanı Richard Moore’un İstanbul’da yaptığı açıklamalara değinen Barçın Yinanç, şunları söyledi:
İstihbarat faaliyetleri genellikle kameraların önünde değil, kapalı kapılar ardında yürütülür. Casus devşirme, istihbarat örgütlerinin işlevinin bir parçasıdır fakat İngiliz dış istihbarat servisinin bunu basın toplantısıyla duyurması şaşırtıcıdır. Rusya, İran ve Çin’i açıkça hedef göstermesi ve rejimlerinden memnun olmayan kişilere casusluk çağrısı yapması, Türkiye’den yapılınca diplomatik teamüllerin ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu durum doğrudan Rusya, İran ve Çin karşıtlığıdır. Açıklamanın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Rusya ve Çin ile işbirliği çağrısının hemen ardından gelmesi de olağanüstü bir tezat oluşturuyor.
'İnsanları ya çaresiz ya da hafızasız sanıyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalinin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecinin İstanbul'da gerçekleşmesi olduğunu söyleyen Yinanç, sözlerine şöyle devam etti:
Afganistan örneği de hafızalarımızda. Batılılar ve İngilizlerle çalışan on binlerce Afgan’ın kimlik bilgileri sızdırıldı ve Taliban’ın hedefi haline geldiler. Bu nedenle MI6’in merak etmeyin sizi güvende tutacağız açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. İnsanları ya çaresiz ya da hafızasız sanıyorlar.