‘Batı, Filistin’i tanıyarak vicdanını rahatlatıyor’

“Şöyle başlayayım: Filistin’in İspanya, İrlanda, İngiltere, Kanada, Fransa tarafından devlet olarak tanınması sahada bir anlam ifade ediyor mu yoksa etmiyor mu? İyi niyetin ötesinde sahadaki anlama ben şöyle bakıyorum: Bir yapının devlet olarak tanımlanabilmesi için gördüğüm kadarıyla dört tane yeter şart var. Bence en önemlisi ülkesellik. Yani sınırları belli bir toprak parçanızın olması lazım. Filistin meselesinde en büyük problem bu. Sınırları belli bir ülke; kara parçası yok. En son 1990’larda Oslo Anlaşmaları’nda yani Şimon Perez ile Yaser Arafat arasında imzalanan anlaşmalar bile çok muğlaktı. Şu an gelinen aşamada şöyle bir noktadayız: Üç parça var. Kudüs’ün doğu kısmı, Batı Şeria ve Gazze. Gazze ile diğer iki bölge arasında kara bağlantısı yok. Gazze bir enklav gibi duruyor. Batı Şeria bambaşka yerde, Kudüs’ün doğusu bambaşka yerde duruyor. İsrail, Gazze’de yapmaya çalıştığı şeyi Batı Şeria’da on yıllardır yapıyor. Filistin yerleşimleri arasında birleşik bir hat yok. Yani iki mahalle arasında gezmek için birçok İsrail kontrol noktasından geçmeniz gerekiyor. Türkiye’den örnek vererek ifade edelim. Diyelim ki Gebze’den İstanbul’a gireceksiniz. Gebze, İsrail yerleşimi. Tuzla-Çayırova Filistin toprağı. Ama geliyorsunuz Pendik’e hükümet kararıyla Yahudi yerleşimi koymuşlar. Birçok kontrol noktasından geçiyorsunuz sonra Kartal’a geliyorsunuz orası Filistin toprağı. Sonra Maltepe’ye geliyorsunuz yine Yahudi yerleşimi. Yani Tuzla’dan Kartal’a giderken birçok Yahudi yerleşiminden ve kontrol noktasından geçmeniz gerektiğini düşünün. Okula, hastaneye gidemiyorsunuz. Ben Filistinlilerin hatıratlarını okudum. Hasta da doktor da ameliyata yetişemiyor. Böyle tuhaf bir sorun var.

Ülkesellik meselesinde Gazze ile Batı Şeria arasında bağ olmamasını geçtim, doğrudan Batı Şeria içinde de böyle büyük bir problem var. Devlet olma konusunda ikinci mesele nüfus meselesi. Sınırları belirli bir kara parçasının devlet olması için topraktan sonra beşeri kaynağa ihtiyacı var. Filistin’in nüfusu on yıllardır Filistin dışında kamplarda yaşıyor. Lübnan’da, Suriye’de kamplarda yaşıyorlar Ürdün’ün bir dönem nüfusunun yarısı Filistinliydi. Hala daha ciddi bir kısmı öyle ülkenin. Türkiye’de, Körfez’de, Mısır’da da Filistinliler var. Filistinlilerin yarısı ülkenin dışında yaşıyor. Bunlar 1948’deki Nekbe’den sonra yurtlarından kovulan insanlar. Gazze’ye süpürdüklerini süpürdüler, süpüremediklerini de Filistin’den kovdular. Ciddi bir nüfus problemi var. Yerinden edilenlerin geri dönüşü tüm müzakereleri tıkayan meselelerden birisi. Devlet olmanın üçüncü gereği de kurumlar. Bir devletten bahsedebilmek için belirli politikaları izleyen kurumlarınızın, bürokrasinizin, bakanlıklarınızın olması lazım. Filistin’de bu konuda ciddi eksiklikler ve sıkıntılar var. Batı Şeria’da başka bir şey, Gazze’de başka bir şey var. Zaten tamamen dışarıdan yardımla ayakta duruyorlar. Üretim yok. İşsizlik yüzde 60’larda. Sadece İsrail’in baskısı ile Filistin devletinin güvenlik ve istihbarat kurumları güçlü. O da Hamas ve İslami Cihad üyelerini veya sol-sosyalist örgüt üyelerini Batı Şeria’da tutuklayıp İsrail’e teslim etmek için var. Tüm bu üç kriterden sonra dördüncü mesele uluslararası tanınma oluyor. KKTC’de on yıllardır gördüğümüz şey bu uluslararası tanınma meselesi. Gerçekten önemli bir konu.

Bunu da 1948’den beri ihmal ediyor Batılılar. İngiliz Başbakan Starmer’ın dünkü açıklamasını gördüm. Resmen takdir bekliyorlar herhalde. O memleketin mandacısıydınız. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti kararıyla orayı manda yönetimine aldılar. Orada güya halkları bir devlet olmaya hazırlama bahanesiyle manda yaptılar. 1948’de ayrıldıkları zaman ne Yahudilerin ne Filistinlilerin orada devlet olma kapasitesi vardı. Yahudilerin Holokost’tan sonra Batı desteği ile ilan ettiği bir devlet oldu ama Arapların devlet ilan etmesine izin vermediler. Bunun başında da İngiltere vardı. 1948’den beri buna izin vermediler. 2025’e geldik, 80 sene oldu. Şimdi ‘Filistin’i devlet olarak tanıyoruz’ diyorlar. 80 senedir yapmanız gereken şey buydu; bunu yapmadıkları için olay bu noktaya geldi. Uluslararası tanınma meselesi elbette önemli fakat günün sonunda ilk üç şart olmayınca pek anlamı yok.

Sınırları belirli bir kara parçası, Türkiye’nin Lozan’daki en büyük önceliği buydu. Sınırlarımızın belli olması. Sınırlar belli olduktan ve içeride bağımsız bir yapı kurabildikten sonra gerisi kendiliğinden gelir. Filistin’in sınırları belirli değil. Bağımsız yapı kuracak bir durum yok. Nüfus dışarıda kamplarda yaşıyor. Devlete benzemeyen bir yapıya ‘devlet’ denilse ne olur? Bu diplomatik olarak Batı’nın vicdan rahatlatma şeyi. Gelinen aşamada 65 bin insan öldü Gazze’de. Birleşmiş Milletler Raportörü ise 680 bin kişinin ölümüş olabileceğini söyledi. Bana çok mübalağ gibi geliyor. Gazze’de 2-2.5 milyon insan yaşıyor. En azından bunun dörtte birinin ölmüş olmadığına inanmak istiyorum. 680 bin Gazzelinin ölmesine kimse şaşırmaz. 680 bin ölünün 380 bini için çocuk olduğunu söyledi BM Raportörü. Biz resmi rakamı kabul edelim. 65 bin kişi hayatını kaybetti. 12 bin kişi enkaz altında. İki yıldır soykırımı bitiremeyen Batı, vicdan rahatlatmasını devleti tanıyarak yapıyor. Ama ortada Filistin devleti kalmadı kimse kusura bakmasın. Diplomatik adımların sahadaki gerçeği değiştirmedikten sonra bir anlamı olmadığı kanaatindeyim maalesef.”