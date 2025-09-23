https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1099616967.html

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP lideri Bahçei, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. 23.09.2025, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

