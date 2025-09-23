Türkiye
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP lideri Bahçei, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T19:55+0300
2025-09-23T19:57+0300
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu ifade etti.
19:55 23.09.2025 (güncellendi: 19:57 23.09.2025)
MHP lideri Bahçei, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar: 'İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmedi'
18:35
