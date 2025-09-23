https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/aytun-ciray--tayyip-bey-kendi-kafasindaki-adayi-cikarmak-icin-hamleler-yapiyor-1099613959.html
Aytun Çıray: 'Tayyip Bey kendi kafasındaki adayı çıkarmak için hamleler yapıyor'
Aytun Çıray: 'Tayyip Bey kendi kafasındaki adayı çıkarmak için hamleler yapıyor'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Siyasetçi Aytun Çıray ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna...
Siyasetçi Aytun Çıray, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonu değerlendirirken Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu ise hakkında açılan yeni soruşturmanın detaylarını paylaştı.Aytun Çıray şunları söyledi:Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, şöyle konuştu:
Aytun Çıray: 'Tayyip Bey kendi kafasındaki adayı çıkarmak için hamleler yapıyor'
19:01 23.09.2025 (güncellendi: 19:02 23.09.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Siyasetçi Aytun Çıray ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu oldu.
Siyasetçi Aytun Çıray, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonu değerlendirirken Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu ise hakkında açılan yeni soruşturmanın detaylarını paylaştı.
Aytun Çıray şunları söyledi:
Bu güne kadar yapılmış olan tüm anketlerde Mansur Bey birinci çıkıyordu. Şimdi Ekrem Bey’in seçimlere girebileceğini düşünmüyorum. İkinci önemli rakip de Mansur Bey görünüyor. Çok hevesli olduğunu da düşünmüyorum, emekli olmak isteyecektir. Bir yıpratma kampanyası başlatılmış gibi görünüyor. Mansur Bey üzerine düşen her şeyi yapmış, iç mekanizmalarında teftiş ettirmiş. CHP Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarını bu kadar erken açması en büyük stratejik hatadır. CHP’nin şu anki hali tamamen birbirine girmiş görünüyor. Tayyip Bey yine kendi kafasındaki adayı karşısına çıkarma yolunda gerekli siyasi hamleleri yapıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, şöyle konuştu:
Yok artık dedim. Soruşturmaların hepsi saçmalık. Bir dönem boyunca kapalı kalan kantini bir firmaya verdiler. Bu kahveciye de öğrencilerin haftalar süren protestosu oldu. Öğrenciler gidip orada oturuyordu ancak alışveriş yapmıyordu. Ben de öğrencilere destek için kahve ikram ettim. 9-10 bardak ancak çıktı. Bunu yaptığım için bana soruşturma açıldı. Sonra kahveci kapandı, soruşturmada 'kahveci senin yüzünden kapandı' diye de suçlandım.