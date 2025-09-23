Aytun Çıray: 'Tayyip Bey kendi kafasındaki adayı çıkarmak için hamleler yapıyor'

Bu güne kadar yapılmış olan tüm anketlerde Mansur Bey birinci çıkıyordu. Şimdi Ekrem Bey’in seçimlere girebileceğini düşünmüyorum. İkinci önemli rakip de Mansur Bey görünüyor. Çok hevesli olduğunu da düşünmüyorum, emekli olmak isteyecektir. Bir yıpratma kampanyası başlatılmış gibi görünüyor. Mansur Bey üzerine düşen her şeyi yapmış, iç mekanizmalarında teftiş ettirmiş. CHP Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarını bu kadar erken açması en büyük stratejik hatadır. CHP’nin şu anki hali tamamen birbirine girmiş görünüyor. Tayyip Bey yine kendi kafasındaki adayı karşısına çıkarma yolunda gerekli siyasi hamleleri yapıyor.