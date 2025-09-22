Yüksek performanslı plastiklerde Türkiye’nin geleceği
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu oldu.
Gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu, yüksek performanslı plastikleri anlattı.
“Dünyanın 26 ülkesinde faaliyet gösteren, 1 milyar euronun üzerinde cirosuyla plastik hammaddede lider distribütörlerden biriyiz. Üç ayrı kıtada üretim yapıyoruz. Genel olarak uzmanlaştığımız ve odaklandığımız nokta yüksek performanslı plastikler. Hayatımıza endüstriyel plastiğin girmesi 1950’li yıllardan itibaren oldu. Bugün gıdayı koyduğumuz paketlemeler, otomotivdeki ve telefondaki plastikler olmasaydı bunun yerine ne olabilirdi? Ya metal olacaktı ya ahşap olacaktı ya da cam olacaktı. Ama teknoloji bu kadar ilerleyemeyecekti ve bu kadar ucuza ürünleri temin edemeyecektik. Plastikleri bir üçgenin içerisine yerleştirirsek ve bu üçgeni de üçe bölersek en geniş kısmı bizim inşaatta kullandığımız, paketlemede kullandığımız plastikler olur. Orta bölümde ise mühendislik plastiklerini kullanırız. Bunlar ısıya dayanıklı ürünlerdir. Cam, ahşap ve metalin yerine kullanılan plastikler olarak adlandırabiliriz.”
Türkiye yüksek performanslı plastiklerin neresinde?
“Türkiye bu konuda önemli bir yerde. Örneğin Çin’den sonra dünyanın en büyük spot marketi Türkiye’dedir. Burası plastiğin pazarlanması alanında merkez olmuş durumda. Bir kısmı da kullanım. Kullanım alanında yüzde 4-5 büyümeleri çok uzun zamandır devam ettiriyoruz. Avrupa’nın Almanya’dan sonra en büyük kullanım alanına sahip ülkesiyiz.Biz insanlar olarak plastiği hala nasıl değerlendireceğimizi tam öğrenemedik. Örneğin bir plastik çok kolay şekil alır. Biz insanlar olarak bunu doğru ayrıştırmıyoruz. İçtiğimiz şişeleri sokağa, denize atarsak doğa bunu kabul etmez. Daha fazla ağaç kesmeyelim, daha fazla kazıp metal çıkarmayalım diye plastik kullanıyoruz aslında. Biz insanlar olarak bu kullanımı tam içselleştiremediğimiz için plastiğin adı kötüye çıktı. Dikkat ederseniz artık kapaklar su şişesinden ayrılmıyor. Bu tip çözümlerle bilinçsizliğin önüne geçilmeye çalışılıyor”