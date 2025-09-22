Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/yuksek-performansli-plastiklerde-turkiyenin-gelecegi-1099574745.html
Yüksek performanslı plastiklerde Türkiye’nin geleceği
Yüksek performanslı plastiklerde Türkiye’nin geleceği
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu oldu. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T17:04+0300
2025-09-22T17:04+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
plastik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu, yüksek performanslı plastikleri anlattı.Türkiye yüksek performanslı plastiklerin neresinde?
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, plastik
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, plastik

Yüksek performanslı plastiklerde Türkiye’nin geleceği

17:04 22.09.2025
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu oldu.
Gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan Albis Türkiye Genel Müdürü Özgür Evlioğlu, yüksek performanslı plastikleri anlattı.
“Dünyanın 26 ülkesinde faaliyet gösteren, 1 milyar euronun üzerinde cirosuyla plastik hammaddede lider distribütörlerden biriyiz. Üç ayrı kıtada üretim yapıyoruz. Genel olarak uzmanlaştığımız ve odaklandığımız nokta yüksek performanslı plastikler. Hayatımıza endüstriyel plastiğin girmesi 1950’li yıllardan itibaren oldu. Bugün gıdayı koyduğumuz paketlemeler, otomotivdeki ve telefondaki plastikler olmasaydı bunun yerine ne olabilirdi? Ya metal olacaktı ya ahşap olacaktı ya da cam olacaktı. Ama teknoloji bu kadar ilerleyemeyecekti ve bu kadar ucuza ürünleri temin edemeyecektik. Plastikleri bir üçgenin içerisine yerleştirirsek ve bu üçgeni de üçe bölersek en geniş kısmı bizim inşaatta kullandığımız, paketlemede kullandığımız plastikler olur. Orta bölümde ise mühendislik plastiklerini kullanırız. Bunlar ısıya dayanıklı ürünlerdir. Cam, ahşap ve metalin yerine kullanılan plastikler olarak adlandırabiliriz.”

Türkiye yüksek performanslı plastiklerin neresinde?

“Türkiye bu konuda önemli bir yerde. Örneğin Çin’den sonra dünyanın en büyük spot marketi Türkiye’dedir. Burası plastiğin pazarlanması alanında merkez olmuş durumda. Bir kısmı da kullanım. Kullanım alanında yüzde 4-5 büyümeleri çok uzun zamandır devam ettiriyoruz. Avrupa’nın Almanya’dan sonra en büyük kullanım alanına sahip ülkesiyiz.Biz insanlar olarak plastiği hala nasıl değerlendireceğimizi tam öğrenemedik. Örneğin bir plastik çok kolay şekil alır. Biz insanlar olarak bunu doğru ayrıştırmıyoruz. İçtiğimiz şişeleri sokağa, denize atarsak doğa bunu kabul etmez. Daha fazla ağaç kesmeyelim, daha fazla kazıp metal çıkarmayalım diye plastik kullanıyoruz aslında. Biz insanlar olarak bu kullanımı tam içselleştiremediğimiz için plastiğin adı kötüye çıktı. Dikkat ederseniz artık kapaklar su şişesinden ayrılmıyor. Bu tip çözümlerle bilinçsizliğin önüne geçilmeye çalışılıyor”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала