Yüksek performanslı plastiklerde Türkiye’nin geleceği

“Dünyanın 26 ülkesinde faaliyet gösteren, 1 milyar euronun üzerinde cirosuyla plastik hammaddede lider distribütörlerden biriyiz. Üç ayrı kıtada üretim yapıyoruz. Genel olarak uzmanlaştığımız ve odaklandığımız nokta yüksek performanslı plastikler. Hayatımıza endüstriyel plastiğin girmesi 1950’li yıllardan itibaren oldu. Bugün gıdayı koyduğumuz paketlemeler, otomotivdeki ve telefondaki plastikler olmasaydı bunun yerine ne olabilirdi? Ya metal olacaktı ya ahşap olacaktı ya da cam olacaktı. Ama teknoloji bu kadar ilerleyemeyecekti ve bu kadar ucuza ürünleri temin edemeyecektik. Plastikleri bir üçgenin içerisine yerleştirirsek ve bu üçgeni de üçe bölersek en geniş kısmı bizim inşaatta kullandığımız, paketlemede kullandığımız plastikler olur. Orta bölümde ise mühendislik plastiklerini kullanırız. Bunlar ısıya dayanıklı ürünlerdir. Cam, ahşap ve metalin yerine kullanılan plastikler olarak adlandırabiliriz.”