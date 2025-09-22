https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/turkiyeden-afrikaya-stratejik-adim-nijer-ordusuna-egitim-ve-danismanlik-1099576220.html
Türkiye’den Afrika’ya stratejik adım: Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık
Türkiye’den Afrika’ya stratejik adım: Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık
Sputnik Türkiye
Ankara, Afrika’daki etkisini artırmak için Nijer’de orduya eğitim verecek özel birlikler göndermeye hazırlanıyor. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T17:50+0300
2025-09-22T17:50+0300
2025-09-22T17:50+0300
dünya
türkiye
nijer
ankara
irak
suriye
özel kuvvetler
askeri danışmanlık
militanlar
sahel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099575446_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_d84d7f4ee6564fc47dc48d9120c17b42.jpg
Türkiye, Nijer ordusuna militan gruplara karşı mücadelede destek sağlamak amacıyla asker göndermeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre bu birlikler doğrudan çatışmalara girmeyecek, ancak eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.Türkiye ve Nijer arasında 2020’de imzalanan askeri eğitim ve iş birliği anlaşması, son yıllarda güvenlik alanında giderek daha fazla öne çıkıyor. İki ülke geçtiğimiz Temmuz ayında askeri mali iş birliği anlaşması da imzalayarak ilişkilerini pekiştirdi. Bu anlaşmanın, Nijer’in modern silahlar, insansız hava araçları ve mühimmat gibi ekipmanlara erişimini kolaylaştıracağı, ayrıca orduya teknik destek sağlayacağı aktarıldı.Tecrübeli birlikler gönderilecek Kaynaklara göre, Suriye ve Irak’ta görev yapmış ve savaş tecrübesi kazanmış Türk özel kuvvetleri ve komandolarından oluşan küçük bir grup, Nijer’de orduya eğitim verecek. Eğitimler arasında silah kullanımı, taktik manevralar ve modern savaş yöntemleri bulunacak. En az dört taburun eğitim ve danışmanlık görevine katılacağı, ancak Türk askerlerinin sahada operasyonlara dahil olmayacağı bildirildi.Nijer’de halk seferberliği Nijer’deki askeri yönetimin, güvenlik sorunlarını çözmek için yeni ortaklıklara yöneldiği aktarılıyor. Bu çerçevede Türkiye’nin iş birliği, orduyu güçlendirme ve ülkenin istikrarını sağlama açısından kritik görülüyor. Araştırmacı İbrahim Bachir Abdoulaye, bu anlaşmayı 'Nijer ordusunu güçlendirmek ve rejimin istikrarını sağlamak için kritik bir adım' olarak değerlendirdi.Ankara’nın Sahel’de artan etkisi Türkiye son yıllarda Sahel bölgesinde daha aktif hale geldi. Burkina Faso ve Mali gibi ülkelerde de eğitim ve danışmanlık veren Ankara, Nijer’le yapılan bu anlaşma sayesinde Afrika’daki varlığını daha da genişletmiş olacak. Yetkililer, bu ortaklığın ilerleyen dönemde petrol ve uranyum gibi stratejik alanlarda da iş birliğine zemin hazırlayabileceğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200602/mgk-toplantisi-sona-erdi-1042174082.html
nijer
ankara
irak
suriye
sahel
burkina faso
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099575446_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_670c7c17895a1b33d12b1daf280e84b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, nijer, ankara, irak, suriye, özel kuvvetler, askeri danışmanlık, militanlar, sahel , afrika, burkina faso, mali, askeri teknoloji
türkiye, nijer, ankara, irak, suriye, özel kuvvetler, askeri danışmanlık, militanlar, sahel , afrika, burkina faso, mali, askeri teknoloji
Türkiye’den Afrika’ya stratejik adım: Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık
Ankara, Afrika’daki etkisini artırmak için Nijer’de orduya eğitim verecek özel birlikler göndermeye hazırlanıyor.
Türkiye, Nijer ordusuna militan gruplara karşı mücadelede destek sağlamak amacıyla asker göndermeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre bu birlikler doğrudan çatışmalara girmeyecek, ancak eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.
Türkiye ve Nijer arasında 2020’de imzalanan askeri eğitim ve iş birliği anlaşması, son yıllarda güvenlik alanında giderek daha fazla öne çıkıyor. İki ülke geçtiğimiz Temmuz ayında askeri mali iş birliği anlaşması da imzalayarak ilişkilerini pekiştirdi. Bu anlaşmanın, Nijer’in modern silahlar, insansız hava araçları ve mühimmat gibi ekipmanlara erişimini kolaylaştıracağı, ayrıca orduya teknik destek sağlayacağı aktarıldı.
Tecrübeli birlikler gönderilecek
Kaynaklara göre, Suriye ve Irak’ta görev yapmış ve savaş tecrübesi kazanmış Türk özel kuvvetleri ve komandolarından oluşan küçük bir grup, Nijer’de orduya eğitim verecek. Eğitimler arasında silah kullanımı, taktik manevralar ve modern savaş yöntemleri bulunacak. En az dört taburun eğitim ve danışmanlık görevine katılacağı, ancak Türk askerlerinin sahada operasyonlara dahil olmayacağı bildirildi.
Nijer’de halk seferberliği
Nijer’deki askeri yönetimin, güvenlik sorunlarını çözmek için yeni ortaklıklara yöneldiği aktarılıyor. Bu çerçevede Türkiye’nin iş birliği, orduyu güçlendirme ve ülkenin istikrarını sağlama açısından kritik görülüyor. Araştırmacı İbrahim Bachir Abdoulaye, bu anlaşmayı 'Nijer ordusunu güçlendirmek ve rejimin istikrarını sağlamak için kritik bir adım' olarak değerlendirdi.
Ankara’nın Sahel’de artan etkisi
Türkiye son yıllarda Sahel bölgesinde daha aktif hale geldi. Burkina Faso ve Mali gibi ülkelerde de eğitim ve danışmanlık veren Ankara, Nijer’le yapılan bu anlaşma sayesinde Afrika’daki varlığını daha da genişletmiş olacak. Yetkililer, bu ortaklığın ilerleyen dönemde petrol ve uranyum gibi stratejik alanlarda da iş birliğine zemin hazırlayabileceğini aktardı.