Ömer Fethi Gürer: 'Yılbaşından beri 500’ün üzerinde traktör icradan satışa çıktı'
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımdaki icra ve depolama krizini değerlendirdi. Gürer, kurultayda Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesini “iktidar yürüyüşünün teyidi” olarak nitelendirirken; sahada çiftçinin traktöründen buğdayına uzanan haciz dalgasına, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açık alanda depolama kaynaklı kayıplarına ve artan girdi maliyetlerine dikkat çekti.Gürer, konuya ilişkin şunları söyledi:
13:38 22.09.2025 (güncellendi: 13:53 22.09.2025)
CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Kurultayımız tek adaylı ve blok listeyle, neredeyse tüm delegelerin oyuyla sonuçlandı. Genel Başkanımız Özgür Özel’le iktidar yürüyüşünü büyütüyoruz. Artık parti içi değil, emeklinin, işçinin, çiftçinin sorunlarına dönük alan mücadelesini daha da artıracağız.
Sahada tablo ağır. Yılbaşından beri 500’ün üzerinde traktör icradan satışa çıktı. Hayvan, ekipman ve araziye haczi sınırlayan düzenlemelere rağmen özellikle özel bankalar avukatlar üzerinden yollar buluyor. Bu yüzden icra sınırlamasını güçlendiren bir kanun teklifi verdim. Son olarak iş buğdaya uzandı. TMO’nun açık alan stoklarında bekletilen ürün için haciz işlemi yapıldığını, açık depoda fare, kuş ve benzeri nedenlerle kayıpların kabul edildiğini gördük. Kira bedelinin dahi tahsil edilemediğine dair yazılar var. TMO, alım fiyatı açıklasa da sınırlı alım yapıyor. Cumhurbaşkanlığı programındaki 2,5 milyon ton hedef, yaklaşık 19,6 milyon ton buğday üreten ülke için çok düşük. Üstelik TMO’nun birçok kapalı deposu yıllar içinde tasfiye edildiği için ürün açıkta bekliyor, bu da kalite ve miktar kaybı demek. Diğer yandan gübre, mazot, yem başta olmak üzere girdiler hızla artıyor. TÜİK’in açıkladığı endekslere rağmen sahadaki maliyet çok daha yüksek. Örneğin bazı gübrelerde yılbaşından bu yana binlerce liralık artış söz konusu. Çiftçinin bankalara 1 trilyon TL’nin üzerinde borcu var; traktöre, ürüne, tarlaya haciz üretimi daha da boğar. Çözüm net; icraları durdurun, TMO’nun kapalı depo kapasitesini ve alım miktarını artırın, peşin ve zamanında alım ödemesi yapın, girdi sübvansiyonlarını güçlendirin. Biz de bu süreçte alan alan, köy köy üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz.