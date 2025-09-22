Mehmet Perinçek: 'Bahçeli’nin TRÇ önerisi ihtiyaç hatta zorunluluktur'

Türkiye’nin ittifak kurmak dışında başka bir çıkışı yok. Türk yurtseverliği de yüzünü Avrasya’ya dönmek zorunda. 2000’lerin başında buna benzer bir çıkışı Tuncer Kılınç yapmıştı. O günden bu güne kadar da aslında Türkiye’nin başka bir çıkışı olmadığı ve karşılaştığı tehdidi dengeleyebileceği başka bir alternatifi olmadığı da bu süreçte görüldü. İsrail tehdidi ve uyguladığı soykırım, ABD ile birbirinden farkının olmadığı, birbirinden vazgeçemediklerini son dönemdeki gelişmelerle gördük. İsrail’in Türkiye’ye saldırabileceği konuşulurken Doğu Akdeniz ve Suriye’de hamleler yapabileceği yansımışken bu tehdidi Türkiye neyle dengeleyecek? Türk ordusu en önemli güvencedir. Karşıdaki gücün büyüklüğü de göz önüne alındığında Türkiye ancak ittifak kurarak yapabilir. İsrail ve ABD tehdidinden muzdarip olanlarla kurulacaktır. Karşımıza Rusya ve Çin çıkmaktadır. Avrasya cephesinde toparlanma söz konusudur. Türkiye de kendi çıkarları açısından ayak uyduruacak ve böyle değerlendirmek zorunda. Bahçeli’nin söylediği Rusya ve Çin önerisine baktığımızda Türkiye’nin esas sorunlarına çare olacak ittifakları kurmuş oluyorsunuz. Bunun içerisinde NATO’dan bağımsız bir askeri teknoloji ve savunma sistemleri meselesi var. Kendi milli teknolojilerinizi de bu ittifakla geliştirebilirsiniz. Çin, dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmek üzere. ABD inişe geçiyor. Bu ittifak da Türkiye’nin ekonomik sorunlarını da çözecek hamleleri içinde barındıyor. Suriye’deki tehditler Rusya ve Çin ile çözmek mümkün. Bunun dışında çözüm olanakları yok. Karşı taraf da Türkiye’nin Rusya ve Çin’e yaklaşmasından korkuyor. Böyle bir çıkış gerçekçidir, ihtiyaçtır hatta zorunluluktur. Türkiye’nin bugün geldiği noktada başka bir alternatifi yoktur. Bunun dışındaki alternatiflerin hepsi Türk halkını kandırmanın ötesine geçemez. Türkiye o coğrafyayla birleştiği zaman tüm sorunları çözebilir. Ancak bunu yapacak bir iradeye de ihtiyaç vardır. Türkiye’nin önünde, Türkiye-Çin-Rusya ittifakını kuracak bir ittifaka da ihtiyaç vardır.