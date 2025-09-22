Mehmet Perinçek: 'Bahçeli’nin TRÇ önerisi ihtiyaç hatta zorunluluktur'
Siyaset Bilimci Mehmet Perinçek ve Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Siyaset Bilimci Mehmet Perinçek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) İttifakı teklifini değerlendirdi. Gazeteci Osman Nuri Cerit de TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun son toplantısındaki izlenimlerini anlattı.
Perinçek şunları söyledi:
Türkiye’nin ittifak kurmak dışında başka bir çıkışı yok. Türk yurtseverliği de yüzünü Avrasya’ya dönmek zorunda. 2000’lerin başında buna benzer bir çıkışı Tuncer Kılınç yapmıştı. O günden bu güne kadar da aslında Türkiye’nin başka bir çıkışı olmadığı ve karşılaştığı tehdidi dengeleyebileceği başka bir alternatifi olmadığı da bu süreçte görüldü. İsrail tehdidi ve uyguladığı soykırım, ABD ile birbirinden farkının olmadığı, birbirinden vazgeçemediklerini son dönemdeki gelişmelerle gördük. İsrail’in Türkiye’ye saldırabileceği konuşulurken Doğu Akdeniz ve Suriye’de hamleler yapabileceği yansımışken bu tehdidi Türkiye neyle dengeleyecek? Türk ordusu en önemli güvencedir. Karşıdaki gücün büyüklüğü de göz önüne alındığında Türkiye ancak ittifak kurarak yapabilir. İsrail ve ABD tehdidinden muzdarip olanlarla kurulacaktır. Karşımıza Rusya ve Çin çıkmaktadır. Avrasya cephesinde toparlanma söz konusudur. Türkiye de kendi çıkarları açısından ayak uyduruacak ve böyle değerlendirmek zorunda. Bahçeli’nin söylediği Rusya ve Çin önerisine baktığımızda Türkiye’nin esas sorunlarına çare olacak ittifakları kurmuş oluyorsunuz. Bunun içerisinde NATO’dan bağımsız bir askeri teknoloji ve savunma sistemleri meselesi var. Kendi milli teknolojilerinizi de bu ittifakla geliştirebilirsiniz. Çin, dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmek üzere. ABD inişe geçiyor. Bu ittifak da Türkiye’nin ekonomik sorunlarını da çözecek hamleleri içinde barındıyor. Suriye’deki tehditler Rusya ve Çin ile çözmek mümkün. Bunun dışında çözüm olanakları yok. Karşı taraf da Türkiye’nin Rusya ve Çin’e yaklaşmasından korkuyor. Böyle bir çıkış gerçekçidir, ihtiyaçtır hatta zorunluluktur. Türkiye’nin bugün geldiği noktada başka bir alternatifi yoktur. Bunun dışındaki alternatiflerin hepsi Türk halkını kandırmanın ötesine geçemez. Türkiye o coğrafyayla birleştiği zaman tüm sorunları çözebilir. Ancak bunu yapacak bir iradeye de ihtiyaç vardır. Türkiye’nin önünde, Türkiye-Çin-Rusya ittifakını kuracak bir ittifaka da ihtiyaç vardır.
Cerit ise şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’ve Ankara’da dava açıldı. İstanbul delegeleri ve İstanbul İl Başkanlığı seçimleri için dava açılmıştı. Ankara’da ise 38. Olağan Kurultay’ın iptali için dava açıldı. İstanbul’daki mahkeme Gürsel Tekin’i kayyum olarak atadı. Tekin’in atanmasıyla birlikte 196 delegenin de delegeliğine son verildi. CHP 196 kurultay delegesi olmadan kurultay yapma hazırlığına başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahekemesi’nde görülen davada mahkeme ara karar vererek davayı 25 Ekim’e erteledi. CHP Genel Merkezi de 196 delege olmadan bir kurultay gerçekleştiriecek. 22. Olağanüstü Kurultay olacak. Delegelerin çağrısıyla yapılan bir kurultay oluyor. Bir delege bunun iptali için YSK’ya başvurdu, YSK da kurultayın yapılmasına karar verdi. CHP, şaibe iddiaları olan 196 delege olmadan da genel başkanı seçeriz, şaibeli isimler olmadığı için seçtiğimizden dolayı bu kurultay geçerli olur ve biz yolumuza devam ederiz diyorlar. 25 Ekim’e ertelenen davada mahkeme kurultayı takip ediyor ve delegelerin oraya katılıp katılmayacağını tespit etmek için kurultayın tüm tutanaklarını istedi. Eğer burada 196 delegenin bir tanesi bile oy kullanırsa CHP’nin hesapları boşa düşüyor. Ama kullanmazsa ne olacak? İşte o zaman yeni bir tartışma ortaya çıkmış oluyor.