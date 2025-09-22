https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-yabanci-militanlarin-cesetlerini-gizlice-imha-ediyor--1099570364.html
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Valisi Saldo, Ukrayna ordu saflarında ölen yabancı paralı askerlerin cenazelerinin Kiev rejimi tarafından gizlice... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T15:02+0300
2025-09-22T15:02+0300
2025-09-22T15:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
herson
vladimir saldo
ukrayna
ukrayna ordusu
yabancı militan
paralı asker
dinyeper nehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095186298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fa5dd800ece4141f60f9d5eb50112e8.jpg
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper Nehri’nin sağ yakasında Kiev rejiminin kontrolünde kalan bölgede, ölen yabancı militanlara ait cesetlerin Ukrayna ordusu tarafından yakılarak veya nehre atılarak yok edildiğini bildirdi.Saldo, “Kiev işgali altındaki Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında, öldürülen paralı askerlerin cesetleri imha ediliyor” şeklinde konuştu."Kimliklerinin tespit edilmesini ve Kiev rejiminin suçüstü yakalanmasını önlemek için, cesetler yakılarak ya da Dinyeper Nehri'ne atılarak imha ediliyor" diyen Saldo, "Önce kimlikleri ve diğer işaretler yok ediliyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ukraynada-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1099568327.html
rusya
herson
ukrayna
dinyeper nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095186298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4b923ef1512d6e648d57a1329df9dbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, dinyeper nehri
rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, dinyeper nehri
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Valisi Saldo, Ukrayna ordu saflarında ölen yabancı paralı askerlerin cenazelerinin Kiev rejimi tarafından gizlice imha edildiğini belirtti.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper Nehri’nin sağ yakasında Kiev rejiminin kontrolünde kalan bölgede, ölen yabancı militanlara ait cesetlerin Ukrayna ordusu tarafından yakılarak veya nehre atılarak yok edildiğini bildirdi.
Saldo, “Kiev işgali altındaki Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında, öldürülen paralı askerlerin cesetleri imha ediliyor” şeklinde konuştu.
"Kimliklerinin tespit edilmesini ve Kiev rejiminin suçüstü yakalanmasını önlemek için, cesetler yakılarak ya da Dinyeper Nehri'ne atılarak imha ediliyor" diyen Saldo, "Önce kimlikleri ve diğer işaretler yok ediliyor" diye ekledi.