Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Ukrayna ordu saflarında ölen yabancı paralı askerlerin cenazelerinin Kiev rejimi tarafından gizlice... 22.09.2025

Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper Nehri’nin sağ yakasında Kiev rejiminin kontrolünde kalan bölgede, ölen yabancı militanlara ait cesetlerin Ukrayna ordusu tarafından yakılarak veya nehre atılarak yok edildiğini bildirdi.Saldo, “Kiev işgali altındaki Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında, öldürülen paralı askerlerin cesetleri imha ediliyor” şeklinde konuştu."Kimliklerinin tespit edilmesini ve Kiev rejiminin suçüstü yakalanmasını önlemek için, cesetler yakılarak ya da Dinyeper Nehri'ne atılarak imha ediliyor" diyen Saldo, "Önce kimlikleri ve diğer işaretler yok ediliyor" diye ekledi.

