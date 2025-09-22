Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu yabancı militanların cesetlerini gizlice imha ediyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Ukrayna ordu saflarında ölen yabancı paralı askerlerin cenazelerinin Kiev rejimi tarafından gizlice...
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper Nehri’nin sağ yakasında Kiev rejiminin kontrolünde kalan bölgede, ölen yabancı militanlara ait cesetlerin Ukrayna ordusu tarafından yakılarak veya nehre atılarak yok edildiğini bildirdi.Saldo, “Kiev işgali altındaki Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında, öldürülen paralı askerlerin cesetleri imha ediliyor” şeklinde konuştu."Kimliklerinin tespit edilmesini ve Kiev rejiminin suçüstü yakalanmasını önlemek için, cesetler yakılarak ya da Dinyeper Nehri'ne atılarak imha ediliyor" diyen Saldo, "Önce kimlikleri ve diğer işaretler yok ediliyor" diye ekledi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Valisi Saldo, Ukrayna ordu saflarında ölen yabancı paralı askerlerin cenazelerinin Kiev rejimi tarafından gizlice imha edildiğini belirtti.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper Nehri’nin sağ yakasında Kiev rejiminin kontrolünde kalan bölgede, ölen yabancı militanlara ait cesetlerin Ukrayna ordusu tarafından yakılarak veya nehre atılarak yok edildiğini bildirdi.
Saldo, “Kiev işgali altındaki Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında, öldürülen paralı askerlerin cesetleri imha ediliyor” şeklinde konuştu.
"Kimliklerinin tespit edilmesini ve Kiev rejiminin suçüstü yakalanmasını önlemek için, cesetler yakılarak ya da Dinyeper Nehri'ne atılarak imha ediliyor" diyen Saldo, "Önce kimlikleri ve diğer işaretler yok ediliyor" diye ekledi.
