Fenerbahçe’de yeni dönem: Sadettin Saran başkanlığa seçildi

Fenerbahçe’de yeni başkan belli oldu. Ali Koç dönemi yedi yılın ardından sona ererken Sadettin Saran az bir farkla ipi göğüsledi. Kongre süreci, siyasi parti kongrelerine benzemeyen bir olgunlukta geçti. Taraflar birbirini incitmeyen bir dille eleştirdi ve bu Türk futbolu adına çok kıymetli. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun açıkladığı gibi Saran 12 bin 325, Koç 12 bin 068 oy aldı. Sandıklar onaylandı. Ali Koç’un “Hepimiz aynı gemideyiz, başkanın etrafında kenetlenme zamanı” sözleri de bu tabloyu tamamlıyor. Seçimin iptali ya da Saran’ın başkan olamayacağı iddiasına gelince; Ahmet Çakar’ın “bahis” temelli çıkışını yersiz buluyorum. Evet, TFF talimatları futbolla ilgili bahis faaliyetini yasaklar ve 3 aya 1 yıl arası yaptırımdan söz eder. Ancak Saran, adli kontrolle serbest, bahis şirketlerini devredeceğini açıkladı ve bu yarışa girerken TFF–UEFA–FIFA hattından gerekli görüşleri almadan aday olduğunu düşünmüyorum. Kısacası, hukuki zeminde bir engel görünmüyor. Camia yoluna devam edecek. Steven Sadettin Saran döneminin Fenerbahçe’ye hayırlı olmasını diliyor, kavganın değil performansın konuşulduğu, “düşmanı dışarıda arayan” bir birlik sayfasının açılmasını temenni ediyorum.