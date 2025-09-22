https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/fenerbahcede-yeni-donem-sadettin-saran-baskanliga-secildi-1099560131.html
Fenerbahçe’de yeni dönem: Sadettin Saran başkanlığa seçildi
Fenerbahçe’de yeni dönem: Sadettin Saran başkanlığa seçildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T09:19+0300
2025-09-22T09:19+0300
2025-09-22T09:19+0300
seyi̇r hali̇
türkiye
fenerbahçe
futbol
ali koç
sadettin saran
radyo sputnik
radyo
radyo
seyir hali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Yapılan kongrede, Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı olması hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
türkiye, fenerbahçe, futbol, ali koç, sadettin saran, radyo sputnik, radyo, radyo, seyir hali, ali çağatay, haberler, şekip mosturoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye, fenerbahçe, futbol, ali koç, sadettin saran, radyo sputnik, radyo, radyo, seyir hali, ali çağatay, haberler, şekip mosturoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe’de yeni dönem: Sadettin Saran başkanlığa seçildi
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan belli oldu.
Yapılan kongrede, Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı olması hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Fenerbahçe’de yeni başkan belli oldu. Ali Koç dönemi yedi yılın ardından sona ererken Sadettin Saran az bir farkla ipi göğüsledi. Kongre süreci, siyasi parti kongrelerine benzemeyen bir olgunlukta geçti. Taraflar birbirini incitmeyen bir dille eleştirdi ve bu Türk futbolu adına çok kıymetli. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun açıkladığı gibi Saran 12 bin 325, Koç 12 bin 068 oy aldı. Sandıklar onaylandı. Ali Koç’un “Hepimiz aynı gemideyiz, başkanın etrafında kenetlenme zamanı” sözleri de bu tabloyu tamamlıyor. Seçimin iptali ya da Saran’ın başkan olamayacağı iddiasına gelince; Ahmet Çakar’ın “bahis” temelli çıkışını yersiz buluyorum. Evet, TFF talimatları futbolla ilgili bahis faaliyetini yasaklar ve 3 aya 1 yıl arası yaptırımdan söz eder. Ancak Saran, adli kontrolle serbest, bahis şirketlerini devredeceğini açıkladı ve bu yarışa girerken TFF–UEFA–FIFA hattından gerekli görüşleri almadan aday olduğunu düşünmüyorum. Kısacası, hukuki zeminde bir engel görünmüyor. Camia yoluna devam edecek. Steven Sadettin Saran döneminin Fenerbahçe’ye hayırlı olmasını diliyor, kavganın değil performansın konuşulduğu, “düşmanı dışarıda arayan” bir birlik sayfasının açılmasını temenni ediyorum.