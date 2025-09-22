Bolu otel yangını davası: ''Bürokratların yargılanması dikkat çekici olabilir'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Radyo Sputnik Programcısı Gazeteci Güçlü Özgan oldu
Radyo Sputnik Programcısı Gazeteci Güçlü Özgan ise Bolu Grant Kartal otel yangını davasındaki gelişmeleri aktardı.
Radyo Sputnik Programcısı Gazeteci Güçlü Özgan şöyle konuştu:
Bundan sonraki süreçte Turizm Bakanlığı ya da yetkililerine dair nasıl bir inisiyatif alınacak onu göreceğiz. İl Özel İdaresi’nde çalışan Bünyamin Bal, belediyeye, belediye çalışanı sorumluluğu İl Özel İdaresi’ne atıyor. Aileler ve hukukçular kamuoyunun güçlü şekilde oluşup konunun arkasında durmasının çok önemli olduğunu vurguluyor. Bürokratların yargılanması konusunda dikkat çekici gelişmeler olabilir.