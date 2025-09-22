Türkiye
Başkasının telefon numarasını 'evlenmek istiyorum' diyerek paylaştı: Yargıtay hapis cezasını onadı
Başkasının telefon numarasını 'evlenmek istiyorum' diyerek paylaştı: Yargıtay hapis cezasını onadı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada "selam ben ciddi evlilik istiyorum" notuyla paylaşan kişiye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
Aydın’da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram’da sahte bir hesap üzerinden paylaştı. Not kısmına ise “selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın” yazdı.Paylaşımın ardından birçok kişi tarafından aranan mağdur, durumdan şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen kişi hakkında dava açıldı.Yerel mahkeme beraat vermiştiAydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında açılan davada “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan beraat kararı verdi.İstinaf mahkemesi cezayı verdiKarar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’ne taşındı. Mahkeme, sanığın eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna hükmetti ve sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Yargıtay cezayı onadıSanık kararı temyize taşıdı. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını yerinde buldu. Daire, yargılama sürecindeki işlemlerin usule uygun yapıldığını, suç vasfı ve yaptırımların doğru belirlendiğini belirterek cezayı oy birliğiyle onadı.
