https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/baskasinin-telefon-numarasini-evlenmek-istiyorum-diyerek-paylasti-yargitay-hapis-cezasini-onadi-1099563946.html
Başkasının telefon numarasını 'evlenmek istiyorum' diyerek paylaştı: Yargıtay hapis cezasını onadı
Başkasının telefon numarasını 'evlenmek istiyorum' diyerek paylaştı: Yargıtay hapis cezasını onadı
Sputnik Türkiye
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada "selam ben ciddi evlilik istiyorum" notuyla paylaşan kişiye verilen 1 yıl 3 ay hapis... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T11:25+0300
2025-09-22T11:25+0300
2025-09-22T11:25+0300
türki̇ye
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
numara
evlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882622_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_85a3bab055c58e411201adfc06a6108c.jpg
Aydın’da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram’da sahte bir hesap üzerinden paylaştı. Not kısmına ise “selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın” yazdı.Paylaşımın ardından birçok kişi tarafından aranan mağdur, durumdan şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen kişi hakkında dava açıldı.Yerel mahkeme beraat vermiştiAydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında açılan davada “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan beraat kararı verdi.İstinaf mahkemesi cezayı verdiKarar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’ne taşındı. Mahkeme, sanığın eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna hükmetti ve sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Yargıtay cezayı onadıSanık kararı temyize taşıdı. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını yerinde buldu. Daire, yargılama sürecindeki işlemlerin usule uygun yapıldığını, suç vasfı ve yaptırımların doğru belirlendiğini belirterek cezayı oy birliğiyle onadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/anayasa-mahkemesinden-emsal-beyaz-yakali-karari-tazminata-hak-kazandi-1099563621.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882622_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_afc4f0386fd6724fefa0b618e75125da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, numara, evlilik
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, numara, evlilik
Başkasının telefon numarasını 'evlenmek istiyorum' diyerek paylaştı: Yargıtay hapis cezasını onadı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada "selam ben ciddi evlilik istiyorum" notuyla paylaşan kişiye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme, eylemin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirterek sanığın mahkumiyetini kesinleştirdi.
Aydın’da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram’da sahte bir hesap üzerinden paylaştı. Not kısmına ise “selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın” yazdı.
Paylaşımın ardından birçok kişi tarafından aranan mağdur, durumdan şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen kişi hakkında dava açıldı.
Yerel mahkeme beraat vermişti
Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında açılan davada “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan beraat kararı verdi.
İstinaf mahkemesi cezayı verdi
Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’ne taşındı. Mahkeme, sanığın eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna hükmetti ve sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sanık kararı temyize taşıdı. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını yerinde buldu. Daire, yargılama sürecindeki işlemlerin usule uygun yapıldığını, suç vasfı ve yaptırımların doğru belirlendiğini belirterek cezayı oy birliğiyle onadı.