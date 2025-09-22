Türkiye
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda 'Sonbahar Ekinoksu' kutlandı
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda 'Sonbahar Ekinoksu' kutlandı
M.Ö. 1200'lerde, Maya uygarlığının henüz klasik dönemine bile girmediği bir zamanda kurulmuş olan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
12:55 22.09.2025 (güncellendi: 12:56 22.09.2025)
M.Ö. 1200'lerde, Maya uygarlığının henüz klasik dönemine bile girmediği bir zamanda kurulmuş olan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla tören düzenlendi. Yerli halk, geleneksel kıyafetler içinde törene katılırken, tütsüler yakarak dualar etti ve ekinoksun gelişini Mayalara ait ritüellerle karşıladı.
Yaşadıkları döneme kıyasla astronomi alanında oldukça gelişmiş olan Mayalar için ekinoks oldukça önemliydi.

Yaşadıkları döneme kıyasla astronomi alanında oldukça gelişmiş olan Mayalar için ekinoks oldukça önemliydi.

Mevsimsel değişimin göstergesi olan sonbahar ekinoksu, hasat zamanının sonunu ve yağmur mevsiminden kurak mevsime geçişi işaret ediyordu.

Mevsimsel değişimin göstergesi olan sonbahar ekinoksu, hasat zamanının sonunu ve yağmur mevsiminden kurak mevsime geçişi işaret ediyordu.

Törende katılımcılar, Copal ağacının reçinesinden yapılan tütsüleriyle, duaları ve niyetlerini 'tanrılara' ve 'atalara' taşıdı.

Törende katılımcılar, Copal ağacının reçinesinden yapılan tütsüleriyle, duaları ve niyetlerini 'tanrılara' ve 'atalara' taşıdı.

Yenilenmeyi ve yeni mevsim döngüsüne geçişi simgeleyen geleneksel törende katılımcılar ateş sunaklarına adaklar bıraktı.

Yenilenmeyi ve yeni mevsim döngüsüne geçişi simgeleyen geleneksel törende katılımcılar ateş sunaklarına adaklar bıraktı.

Binlerce yıl sonra bile devam eden bu törende katılımcılar, geleneksel kıyafetleriyle ekinoksu karşıladı.

Binlerce yıl sonra bile devam eden bu törende katılımcılar, geleneksel kıyafetleriyle ekinoksu karşıladı.

Mayalar için astronomi, dinle iç içe geçmişti. Gökyüzündeki olaylar, tanrıların ve evrenin düzeninin bir yansımasıydı. Ekinoks, kozmik düzenin ve dengenin (ışık ve karanlık, gece ve gündüz) somut bir kanıtıydı.

Mayalar için astronomi, dinle iç içe geçmişti. Gökyüzündeki olaylar, tanrıların ve evrenin düzeninin bir yansımasıydı. Ekinoks, kozmik düzenin ve dengenin (ışık ve karanlık, gece ve gündüz) somut bir kanıtıydı.

