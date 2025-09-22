https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/1099567605.html
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda 'Sonbahar Ekinoksu' kutlandı
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda 'Sonbahar Ekinoksu' kutlandı
Sputnik Türkiye
M.Ö. 1200'lerde, Maya uygarlığının henüz klasik dönemine bile girmediği bir zamanda kurulmuş olan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T12:55+0300
2025-09-22T12:55+0300
2025-09-22T12:56+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
el salvador
mayalar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099566773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c785c89e4415d3e34aa267deb322c03.jpg
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099566773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2ca71c67cd9bbf9a5f00290b8559b53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, el salvador, mayalar
фото, fotoğraf, fotoğraf, el salvador, mayalar
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda 'Sonbahar Ekinoksu' kutlandı 12:55 22.09.2025 (güncellendi: 12:56 22.09.2025)
M.Ö. 1200'lerde, Maya uygarlığının henüz klasik dönemine bile girmediği bir zamanda kurulmuş olan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla tören düzenlendi. Yerli halk, geleneksel kıyafetler içinde törene katılırken, tütsüler yakarak dualar etti ve ekinoksun gelişini Mayalara ait ritüellerle karşıladı.
© AA / Alex Pena
Yaşadıkları döneme kıyasla astronomi alanında oldukça gelişmiş olan Mayalar için ekinoks oldukça önemliydi.
Yaşadıkları döneme kıyasla astronomi alanında oldukça gelişmiş olan Mayalar için ekinoks oldukça önemliydi.
© AA / Alex Pena
Mevsimsel değişimin göstergesi olan sonbahar ekinoksu, hasat zamanının sonunu ve yağmur mevsiminden kurak mevsime geçişi işaret ediyordu.
Mevsimsel değişimin göstergesi olan sonbahar ekinoksu, hasat zamanının sonunu ve yağmur mevsiminden kurak mevsime geçişi işaret ediyordu.
© AA / Alex Pena
Törende katılımcılar, Copal ağacının reçinesinden yapılan tütsüleriyle, duaları ve niyetlerini 'tanrılara' ve 'atalara' taşıdı.
Törende katılımcılar, Copal ağacının reçinesinden yapılan tütsüleriyle, duaları ve niyetlerini 'tanrılara' ve 'atalara' taşıdı.
© AA / Alex Pena
Yenilenmeyi ve yeni mevsim döngüsüne geçişi simgeleyen geleneksel törende katılımcılar ateş sunaklarına adaklar bıraktı.
Yenilenmeyi ve yeni mevsim döngüsüne geçişi simgeleyen geleneksel törende katılımcılar ateş sunaklarına adaklar bıraktı.
© AA / Alex Pena
Binlerce yıl sonra bile devam eden bu törende katılımcılar, geleneksel kıyafetleriyle ekinoksu karşıladı.
Binlerce yıl sonra bile devam eden bu törende katılımcılar, geleneksel kıyafetleriyle ekinoksu karşıladı.
© AA / Alex Pena
Mayalar için astronomi, dinle iç içe geçmişti. Gökyüzündeki olaylar, tanrıların ve evrenin düzeninin bir yansımasıydı. Ekinoks, kozmik düzenin ve dengenin (ışık ve karanlık, gece ve gündüz) somut bir kanıtıydı.
Mayalar için astronomi, dinle iç içe geçmişti. Gökyüzündeki olaylar, tanrıların ve evrenin düzeninin bir yansımasıydı. Ekinoks, kozmik düzenin ve dengenin (ışık ve karanlık, gece ve gündüz) somut bir kanıtıydı.