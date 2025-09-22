El Salvador’daki arkeolojik sit alanda 'Sonbahar Ekinoksu' kutlandı

M.Ö. 1200'lerde, Maya uygarlığının henüz klasik dönemine bile girmediği bir zamanda kurulmuş olan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla tören düzenlendi. Yerli halk, geleneksel kıyafetler içinde törene katılırken, tütsüler yakarak dualar etti ve ekinoksun gelişini Mayalara ait ritüellerle karşıladı.