Filipinler’de ‘sel projesi yolsuzluğu’ on binleri sokağa döktü
Filipinler’de ‘sel projesi yolsuzluğu’ on binleri sokağa döktü
Hedeflerinin yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket sahipleri olduğunu belirten protestocular, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın istifasını talep... 21.09.2025, Sputnik Türkiye
Filipinler’de ‘sel projesi yolsuzluğu’ on binleri sokağa döktü

12:42 21.09.2025
Abone ol
Hedeflerinin yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket sahipleri olduğunu belirten protestocular, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın istifasını talep etmeyeceklerini açıkladı. Başkan Marcos, Temmuz ayında 9 bin 855 sel kontrol projesinde 9.5 milyar dolardan fazla değerde usulsüzlükler olduğunu ve protestoları desteklediğini söylemişti.
Filipinler'de on binlerce kişi, milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının, ülkedeki sel kontrol projelerinden yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto için gösteri düzenledi.Manila’daki protestocular Filipin bayrakları salladı, üzerinde 'Yeter artık, fazlasıyla çok oldu, hapse atın' yazılı bir pankart taşıyarak sorumluların yargılanmasını talep etti
Filipinler Protesto - Sputnik Türkiye
1/5
Filipinler'de on binlerce kişi, milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının, ülkedeki sel kontrol projelerinden yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto için gösteri düzenledi.Manila’daki protestocular Filipin bayrakları salladı, üzerinde 'Yeter artık, fazlasıyla çok oldu, hapse atın' yazılı bir pankart taşıyarak sorumluların yargılanmasını talep etti
Öfke, Başkan Ferdinand Marcos Jr’ın temmuz ayında yıllık ulusa sesleniş konuşmasında skandalı gündeme getirmesinden bu yana giderek artıyor.
Filipinler Protesto - Sputnik Türkiye
2/5
Öfke, Başkan Ferdinand Marcos Jr’ın temmuz ayında yıllık ulusa sesleniş konuşmasında skandalı gündeme getirmesinden bu yana giderek artıyor.
Başkan Marcos daha sonra, toplam değeri 545 milyar peso (9.5 milyar dolar) olan 9 bin 855 sel kontrol projesinin birçoğundaki usulsüzlükleri araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurulmasına öncülük etti.
Filipinler Protesto - Sputnik Türkiye
3/5
Başkan Marcos daha sonra, toplam değeri 545 milyar peso (9.5 milyar dolar) olan 9 bin 855 sel kontrol projesinin birçoğundaki usulsüzlükleri araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurulmasına öncülük etti.
Kamuoyunun tepkisi, birçok inşaat şirketi işleten varlıklı bir çift olan Sarah ve Pacifico Discaya’nın sel kontrol ihalelerini kazanmasının ardından daha da büyüdü. Çiftin onlarca Avrupa ve ABD menşeli lüks araba ve SUV sahibi olduğu açıklandı.
Filipinler Protesto - Sputnik Türkiye
4/5
Kamuoyunun tepkisi, birçok inşaat şirketi işleten varlıklı bir çift olan Sarah ve Pacifico Discaya’nın sel kontrol ihalelerini kazanmasının ardından daha da büyüdü. Çiftin onlarca Avrupa ve ABD menşeli lüks araba ve SUV sahibi olduğu açıklandı.
Başkan Marcos, yaptığı açıklamada skandal nedeniyle halkın protesto etmesini ‘hiç yadırgamadığını’ söyleyerek gösterilerin barışçıl geçmesi çağrısında bulunmuştu.
Filipinler Protesto - Sputnik Türkiye
5/5
Başkan Marcos, yaptığı açıklamada skandal nedeniyle halkın protesto etmesini ‘hiç yadırgamadığını’ söyleyerek gösterilerin barışçıl geçmesi çağrısında bulunmuştu.
