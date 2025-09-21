Türkiye
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Muğla'nın farklı ilçelerinde 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek hizmete açıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yaz Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajını ücretsiz kullanım için düzenleyerek vatandaşların hizmetine açtı. Proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda hayata geçirildi.Bakan Murat Kurum’dan açıklamaÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Hangi plajlar ücretsiz?Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen plajlar:Sıfır atık ve doğa dostu düzenlemeHalkın kıyılara erişimi güvence altındaProje, vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almayı ve plajlarda çevre dostu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek hizmete açıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yaz Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajını ücretsiz kullanım için düzenleyerek vatandaşların hizmetine açtı. Proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda hayata geçirildi.

Bakan Murat Kurum’dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı’mız.”

Hangi plajlar ücretsiz?

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen plajlar:
Ortaca: İztuzu, Sarıgerme
Menteşe: Akbük
Marmaris: Kızkumu
Bodrum: Bitez Hacıahmetler
Fethiye: Çalış, Belcekız, Karaot

Sıfır atık ve doğa dostu düzenleme

Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı.
30 personel plajların temizlik ve bakımı için görevlendirildi.
450’den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı.
500’den fazla şemsiye, yuvaların yerleri gözetilerek yerleştirildi.
Yaz boyunca 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı.
Toplam 215 ton atık toplandı, bunun 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Halkın kıyılara erişimi güvence altında

Proje, vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almayı ve plajlarda çevre dostu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
