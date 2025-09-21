8 plaj daha ücretsiz oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/8-plaj-daha-ucretsiz-oldu-1099549085.html

Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek hizmete açıldı. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yaz Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajını ücretsiz kullanım için düzenleyerek vatandaşların hizmetine açtı. Proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda hayata geçirildi.Bakan Murat Kurum’dan açıklamaÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Hangi plajlar ücretsiz?Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen plajlar:Sıfır atık ve doğa dostu düzenlemeHalkın kıyılara erişimi güvence altındaProje, vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almayı ve plajlarda çevre dostu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

