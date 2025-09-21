https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/8-plaj-daha-ucretsiz-oldu-1099549085.html
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek hizmete açıldı. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T15:01+0300
2025-09-21T15:01+0300
2025-09-21T15:01+0300
türki̇ye
plaj
halk plajı
ücretsiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085353218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84d59704b9c462c33873dd62285ca760.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yaz Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajını ücretsiz kullanım için düzenleyerek vatandaşların hizmetine açtı. Proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda hayata geçirildi.Bakan Murat Kurum’dan açıklamaÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Hangi plajlar ücretsiz?Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen plajlar:Sıfır atık ve doğa dostu düzenlemeHalkın kıyılara erişimi güvence altındaProje, vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almayı ve plajlarda çevre dostu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085353218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab7d445cdae2b8aa09c1b5aa395197d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla halk plajları, ücretsiz plaj muğla, iztuzu plajı, sarıgerme plajı, akbük plajı, kızkumu plajı, bitez plajı, çalış plajı, belcekız plajı, karaot plajı, sıfır atık projesi, murat kurum açıklama
muğla halk plajları, ücretsiz plaj muğla, iztuzu plajı, sarıgerme plajı, akbük plajı, kızkumu plajı, bitez plajı, çalış plajı, belcekız plajı, karaot plajı, sıfır atık projesi, murat kurum açıklama
8 plaj daha ücretsiz oldu
Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek hizmete açıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yaz Muğla’nın farklı ilçelerinde 8 halk plajını ücretsiz kullanım için düzenleyerek vatandaşların hizmetine açtı. Proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda hayata geçirildi.
Bakan Murat Kurum’dan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı’mız.”
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen plajlar:
Ortaca: İztuzu, Sarıgerme
Bodrum: Bitez Hacıahmetler
Fethiye: Çalış, Belcekız, Karaot
Sıfır atık ve doğa dostu düzenleme
Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı.
30 personel plajların temizlik ve bakımı için görevlendirildi.
450’den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı.
500’den fazla şemsiye, yuvaların yerleri gözetilerek yerleştirildi.
Yaz boyunca 250 binden fazla ziyaretçi
ücretsiz faydalandı.
Toplam 215 ton atık
toplandı, bunun 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.
Halkın kıyılara erişimi güvence altında
Proje, vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almayı ve plajlarda çevre dostu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.