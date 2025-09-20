Prof. Dr. Gökçe: Türkiye’nin etrafında ‘hazırlık’ yapılıyor

“Onların istediği bir rol var ve bu rolü Oval Ofis’e gitmesi, bugüne kadar yapmış olduğu toplantılar, kurduğu ilişkiler onun meşruiyetini sağlıyor. Buna izin vermemek lazım. Hem içeriden hem dışarıdan izlenen politikalar bu kilisenin kendi istediğinin meşru hale gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu durum daha sonra Türkiye’nin başını ağrıtacaktır. Bu kiliseyi karşımıza da almamak lazım. Bu kilise hiçbir zaman ülke içinde birlik-beraberliği düşünmemiştir. Böyle bir şeyi tarihte hiç okumadım. Buna göre daima hazır olmak lazım, attıkları her adıma kuşku ile bakmak lazım, gittikleri her seyahati takip etmek lazım, neden, ne için gidiyor, kiminle görüştü... Bunları mutlaka tespit etmek lazım. Oldukça tehlikeli işler yapabilirler, zaten niyetleri o. Bunlar istedikleri pozisyonu meşru hale getirebilmek için bir çaba içindeler.

Azınlıkların haklarını görüştük diyorlar. Siz onları orada görüşerek çözmek istiyorsanız o zaman bölünmek istiyorsunuzdur. Tarihi tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Vance, Rubio ile bunları görüşmek ‘Bize destek verin, biz burada sıkıntı yaşıyoruz’ demektir. İstanbul’da hangi sıkıntıyı yaşıyorsunuz? Diye sormak lazım. Dolayısıyla tarihi tecrübelerimiz yaptıkları görüşmelerin arka planını gizleyip, bu şekilde masumane bir açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Bunlar masumane bir durum değil. Arka planı eminim ki çok farklıdır.”