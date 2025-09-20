Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. 20.09.2025
2025-09-20T13:14+0300
2025-09-20T13:18+0300
spor
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.Tarihinde bir ilke imza attılarA Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.Çeyrek finalda rakibi kim olacak?A Millilerin, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak. Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için karşılaşacak
voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde

13:14 20.09.2025 (güncellendi: 13:18 20.09.2025)
© Daniel Ceng
© Daniel Ceng
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Tarihinde bir ilke imza attılar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalda rakibi kim olacak?

A Millilerin, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak. Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için karşılaşacak
