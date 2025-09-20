https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/a-milli-erkek-voleybol-takimi-hollandayi-yendi-filenin-efeleri-ceyrek-finalde-1099526678.html

A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde

Sputnik Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T13:14+0300

2025-09-20T13:14+0300

2025-09-20T13:18+0300

spor

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099526522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84abb2dc6ac22fb4351f6bb3d7b93a5.jpg

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.Tarihinde bir ilke imza attılarA Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.Çeyrek finalda rakibi kim olacak?A Millilerin, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak. Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için karşılaşacak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

voleybol, türkiye a milli voleybol takımı