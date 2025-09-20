https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/a-milli-erkek-voleybol-takimi-hollandayi-yendi-filenin-efeleri-ceyrek-finalde-1099526678.html
A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'yı yendi: Filenin Efeleri çeyrek finalde
13:14 20.09.2025 (güncellendi: 13:18 20.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tarihinde bir ilke imza attılar
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.
Çeyrek finalda rakibi kim olacak?
A Millilerin, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak. Efeler, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için karşılaşacak