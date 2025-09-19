https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/unlu-oyuncu-cemal-hunalda-suc-duyurusu-imzasinin-taklit-edildigini-tesekkur-mesajiyla-ogrendi-1099502404.html
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'dan suç duyurusu: İmzasının taklit edildiğini 'teşekkür' mesajıyla öğrendi
12:21 19.09.2025 (güncellendi: 12:23 19.09.2025)
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, bir süre oyunculuk eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansın, imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenlediğini iddia etti. Hünal, rızası olmadan kişisel fotoğraflarının da ajansın sosyal medya hesabından 'reklam' amacıyla paylaşıldığını belirtirken ajans hakkında suç duyurusunda bulundu.
Öğrenciler 'teşekkür' mesajı atınca ortaya çıktı
Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan ünlü oyuncunun dilekçesinde, dersten sonra söz konusu kurum tarafından imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.
Maddi ve manevi zarara uğradım
Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.
Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.