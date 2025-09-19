Türkiye
Ticaret Bakanlığı'ndan toplatma kararı: Çocuklar için riskli oyuncak anahtarlık piyasadan çekiliyor
Ticaret Bakanlığı’ndan toplatma kararı: Çocuklar için riskli oyuncak anahtarlık piyasadan çekiliyor
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamada, bazı oyuncak anahtarlıkların piyasadan toplatılmasına karar verdi. Küçük... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında sağlığı tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan açıklamada, oyuncak ve temizlik malzemeleri kategorisindeki bazı ürünlerin insan sağlığına zarar verdiği tespit edildi. Bu ürünlerin piyasadan çekilmesine karar verildi.Risk taşıyan oyuncaklar belirlendiDenetimler sonucunda İzmir merkezli bir firma tarafından ithal edilen baykuş figürlü oyuncak anahtarlık ile Mavi Bebek Pelüş Anahtarlık için toplatma kararı alındı. Kararın gerekçesi yapılan testlerde açıklandı.Boğulma ve kanserojen riskBakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Mekanik testler sonucunda oluşan parçalar küçük parça silindirine sığdığından, 3 yaş altı çocuklar için yutma sonucu boğulma riski oluşturmaktadır. Oyuncak muhtevasında yer alan plastik kısımdaki DBP ve DEHP (fitalat) içeriğinin limit değerlerden yüksek olduğu tespit edildiğinden kanserojen riskler oluşturmaktadır."
Ticaret Bakanlığı’ndan toplatma kararı: Çocuklar için riskli oyuncak anahtarlık piyasadan çekiliyor

Abone ol
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamada, bazı oyuncak anahtarlıkların piyasadan toplatılmasına karar verdi. Küçük parçaların çocuklarda boğulma riski oluşturduğu, yüksek fitalat oranı nedeniyle ise ürünlerin kanserojen tehlike taşıdığı belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında sağlığı tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan açıklamada, oyuncak ve temizlik malzemeleri kategorisindeki bazı ürünlerin insan sağlığına zarar verdiği tespit edildi. Bu ürünlerin piyasadan çekilmesine karar verildi.

Risk taşıyan oyuncaklar belirlendi

Denetimler sonucunda İzmir merkezli bir firma tarafından ithal edilen baykuş figürlü oyuncak anahtarlık ile Mavi Bebek Pelüş Anahtarlık için toplatma kararı alındı. Kararın gerekçesi yapılan testlerde açıklandı.

Boğulma ve kanserojen risk

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mekanik testler sonucunda oluşan parçalar küçük parça silindirine sığdığından, 3 yaş altı çocuklar için yutma sonucu boğulma riski oluşturmaktadır. Oyuncak muhtevasında yer alan plastik kısımdaki DBP ve DEHP (fitalat) içeriğinin limit değerlerden yüksek olduğu tespit edildiğinden kanserojen riskler oluşturmaktadır."
