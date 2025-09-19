https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/sohbet-sizintisi-sebebiyle-ulusal-guvenlik-danismanligindan-alinmisti-waltz-abdnin-bm-daimi-1099520064.html

Sohbet sızıntısı sebebiyle Ulusal Güvenlik Danışmanlığından alınmıştı: Waltz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi oldu

Sohbet sızıntısı sebebiyle Ulusal Güvenlik Danışmanlığından alınmıştı: Waltz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, 43 'hayır', 47 'evet'...

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Senatoda yapılan oylama sonucunda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi oldu.Fiyasko ardından 43 'hayır', 47 'evet' oyuyla BM'deSohbet sızıntısı fiyaskosunun ardından BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterilen Waltz, ABD Senatosunda yapılan oylamada 43 'hayır' oyuna karşın 47 senatörün 'evet' oyunu alarak BM'deki görevine başlamaya hak kazandı.Neler olmuştu?The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg, 24 Mart'ta yayımladığı bir makalede, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un, Yemen'deki Husilere yönelik yaklaşan saldırılarla ilgili özel bir sohbete yanlışlıkla eklendiğini açıklamıştı.Goldberg, sohbette Hegseth, Rubio ve Vance gibi üst düzey yetkililerin yer aldığını ifade etmişti. Ayrıca Goldberg, Pentagon şefinin operasyonun başlamasından birkaç saat önce, sızdırılması halinde askerleri tehdit edebilecek uçak tipleri ve hedefler hakkında rapor verdiği yazışmaların ekran görüntülerini sunmuştu.Ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Waltz'un Yemen planlarının konuşulduğu iddia edilen mesajlaşma grubuna ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'ü eklemesi konusunda "Hem benim hem de başkanın güvenini kazandı ama onun daha iyi bir BM elçisi olacağını düşündük" diyerek, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alınarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterilmesinin aslında bir 'terfi' olduğunu ve 'sohbet sızıntısıyla bağlantılı olmadığını' söylemişti.

