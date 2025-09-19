https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-tamamlayici-emeklilik-sisteminin-dezavantajlari-neler-1099513352.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Tamamlayıcı emeklilik sisteminin dezavantajları neler?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Tamamlayıcı emeklilik sisteminin dezavantajları neler?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne değindi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Hükümet, Orta Orta Vadeli Programı 8 Eylül'de açıkladı. OVP'nin en çok tartışılan başlıklarından biri, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oldu.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin dezavantajlarını anlattı.TES’in zorunlu olmasının mantıksız olduğunu söyleyen Elmen, şu değerlendirmelerde bulundu:
Hükümet, Orta Orta Vadeli Programı 8 Eylül'de açıkladı. OVP'nin en çok tartışılan başlıklarından biri, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin dezavantajlarını anlattı.
TES’in zorunlu olmasının mantıksız olduğunu söyleyen Elmen, şu değerlendirmelerde bulundu:
“İnsanların maaşından otomatik kesinti yapılacak. Asgari ücretle çalışıyorsunuz, çocuğun okul masraflarını zar zor toparlıyorsunuz ve maaşınızdan 600 liralık bir kesinti yapılacak. Bunun zorunlu olması mantıksız. BES gibi insiyatife bağlı olması mantıklı olabilirdi. Fon yönetiminde de risk var. Bu paralar nasıl değerlendirilecek, kim değerlendirecek? Enflasyon karşısındaki erime riski illa devlet katkısıyla mı yönetilecek, devlet özel bir fon mu oluşturacak? Bunların cevapları hala önümüzde yok. Ekim ayında görüşmeler sonunda karşı karşıya geleceğiz. Çalışan istediği an parasını çekemeyecek. İş verenin de yükü artıyor. İş veren zaten SGK’ya yeterli bir prim ödüyordu. Bir de üzerine 5.33’lük bir artış gelecek. Vatandaş diyor ki, ‘Benim param bu fonlarda güvende mi, kim beni koruyacak?’. Bunların da cevabının olması lazım. Ancak muhtemelen bunun cevabı gelmeyecek.”