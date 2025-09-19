https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/rusya-ve-turkiye-gaz-tedariki-isbirligini-gorustu-1099514812.html
Rusya ve Türkiye, gaz tedariki işbirliğini görüştü
Rusya ve Türkiye, gaz tedariki işbirliğini görüştü
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova ile Ankara arasındaki gaz tedariki işbirliğinin, Samsun'daki Durusu Gaz Ölçüm İstasyonu'nu ziyareti sırasında ele...
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Telegram'da konuya ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu açıklamada, şu cümleler kaydedildi:Açıklamada ayrıca, “İki tarafın bu stratejik ikili ilişki alanında dinamik işbirliğini ilerletmeye karşılıklı bağlılıkları teyit edildi” denildi.Mavi Akım, Rus gazının Karadeniz’in altından Türkiye’ye transit ülkeleri geçmeden tedarik edilmesini amaçlayan ana gaz boru hattı olarak hizmete alınmıştı. Boru hattının kara ve deniz bölümlerinin toplam uzunluğu bin 213 kilometre. Durusu Gaz Ölçüm İstasyonu, Rusya-Türkiye Mavi Akım boru hattının bir parçası olarak hizmet veriyor. Söz konusu istasyon, nakledilen gazın basıncını düşürüyor ve tedarik edilen Rus doğal gazının hacmini ölçüyor. İstasyonun kapasitesi saatte yaklaşık iki milyon metreküp gazdır.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova ile Ankara arasındaki gaz tedariki işbirliğinin, Samsun’daki Durusu Gaz Ölçüm İstasyonu’nu ziyareti sırasında ele alındığını bildirdi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Telegram'da konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, şu cümleler kaydedildi:
Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ndeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, ‘Mavi Akım’ projesi kapsamında faaliyet gösteren ‘Durusu’ Gaz Ölçüm İstasyonu’nu ziyaret etti. Gaz istasyonu çalışanları ve Türk şirketi ‘BOTAŞ’ temsilcileri ile yapılan görüşmede, istasyonun teknolojik çalışma özellikleri ve ülkelerimiz arasındaki gaz tedariki işbirliği ele alındı.
Açıklamada ayrıca, “İki tarafın bu stratejik ikili ilişki alanında dinamik işbirliğini ilerletmeye karşılıklı bağlılıkları teyit edildi” denildi.
Mavi Akım, Rus gazının Karadeniz’in altından Türkiye’ye transit ülkeleri geçmeden tedarik edilmesini amaçlayan ana gaz boru hattı olarak hizmete alınmıştı. Boru hattının kara ve deniz bölümlerinin toplam uzunluğu bin 213 kilometre.
Durusu Gaz Ölçüm İstasyonu, Rusya-Türkiye Mavi Akım boru hattının bir parçası olarak hizmet veriyor. Söz konusu istasyon, nakledilen gazın basıncını düşürüyor ve tedarik edilen Rus doğal gazının hacmini ölçüyor. İstasyonun kapasitesi saatte yaklaşık iki milyon metreküp gazdır.