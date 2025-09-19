https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/rusya-ve-turkiye-gaz-tedariki-isbirligini-gorustu-1099514812.html

Rusya ve Türkiye, gaz tedariki işbirliğini görüştü

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova ile Ankara arasındaki gaz tedariki işbirliğinin, Samsun'daki Durusu Gaz Ölçüm İstasyonu'nu ziyareti sırasında ele...

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Telegram'da konuya ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu açıklamada, şu cümleler kaydedildi:Açıklamada ayrıca, “İki tarafın bu stratejik ikili ilişki alanında dinamik işbirliğini ilerletmeye karşılıklı bağlılıkları teyit edildi” denildi.Mavi Akım, Rus gazının Karadeniz’in altından Türkiye’ye transit ülkeleri geçmeden tedarik edilmesini amaçlayan ana gaz boru hattı olarak hizmete alınmıştı. Boru hattının kara ve deniz bölümlerinin toplam uzunluğu bin 213 kilometre. Durusu Gaz Ölçüm İstasyonu, Rusya-Türkiye Mavi Akım boru hattının bir parçası olarak hizmet veriyor. Söz konusu istasyon, nakledilen gazın basıncını düşürüyor ve tedarik edilen Rus doğal gazının hacmini ölçüyor. İstasyonun kapasitesi saatte yaklaşık iki milyon metreküp gazdır.

