Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/ozel-yetenek-sinavi-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1099511154.html
Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T15:43+0300
2025-09-19T15:46+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
sınav
özyes
özel yetenek sınavı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg
Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki ÖZYES sonuçlarına nereden bakılacak? Kayıtlar ne zaman başlıyor?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.ÖZYES sonuçlarına nereden bakılacak?Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.Kayıtlar ne zaman başlıyor?Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül tarihlerinde resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/genclik-ve-spor-bakanligi-iki-yurt-muduru-ile-bir-mudur-yardimcisi-gorevden-alinmistir-1099495981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a5316269f42938f90bbc336d8ee8bb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özel yetenek sınav sonuçları, özel yetenek sınav sonuçları açıklandı mı, spor özel yetenek sınav sonuçları, özyes sonuçları açıklandı
özel yetenek sınav sonuçları, özel yetenek sınav sonuçları açıklandı mı, spor özel yetenek sınav sonuçları, özyes sonuçları açıklandı

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

15:43 19.09.2025 (güncellendi: 15:46 19.09.2025)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA
Abone ol
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki ÖZYES sonuçlarına nereden bakılacak? Kayıtlar ne zaman başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ÖZYES sonuçlarına nereden bakılacak?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kayıtlar ne zaman başlıyor?

Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül tarihlerinde resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşananlara ilişkin soruşturma: Şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала