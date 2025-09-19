https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/ozel-yetenek-sinavi-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1099511154.html

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki ÖZYES sonuçlarına nereden bakılacak? Kayıtlar ne zaman başlıyor?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.ÖZYES sonuçlarına nereden bakılacak?Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.Kayıtlar ne zaman başlıyor?Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül tarihlerinde resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.

2025

SON HABERLER

