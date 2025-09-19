Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/macron-ibranice-mesaj-yayinladi-pazartesi-gunu-filistini-taniyacagiz-1099519201.html
Macron, İbranice mesaj yayınladı: Pazartesi günü Filistin’i tanıyacağız
Macron, İbranice mesaj yayınladı: Pazartesi günü Filistin’i tanıyacağız
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağını 'İbranice' bildirdi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T22:35+0300
2025-09-19T22:45+0300
dünya
ortadoğu
filistin
gazze
filistin yönetimi
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79cdefaf9872cff6a4ceb5bcf2bc9dfc.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabı üzerinden 'İbranice açıklama' yayınladı.Açıklamasında Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştüğünü bildirerek, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı.Mesajında Macron, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trump-erdogani-25-eylulde-beyaz-sarayda-agirlayacagim-1099517548.html
filistin
gazze
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c1bc5f66ec9c2ad46b4aed68c3a5003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, filistin, gazze, filistin yönetimi, fransa
ortadoğu, filistin, gazze, filistin yönetimi, fransa

Macron, İbranice mesaj yayınladı: Pazartesi günü Filistin’i tanıyacağız

22:35 19.09.2025 (güncellendi: 22:45 19.09.2025)
© AP Photo / Yves HermanABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Yves Herman
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağını 'İbranice' bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabı üzerinden 'İbranice açıklama' yayınladı.
Açıklamasında Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştüğünü bildirerek, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı.
Mesajında Macron, şu ifadeleri kullandı:
Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüm. Öncelikle, Rue de Rosiers'deki korkunç terör saldırısının faillerinden birinin tutuklanmasındaki mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Kendisinin en kısa sürede iadesi için birlikte çalışacağımıza söz verdik. Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki durumun son derece aciliyetini göz önünde bulundurarak, Pazartesi günü New York'ta Filistin Devlet Başkanı'na Filistin devletini tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış beklentilerini karşılamayı amaçlayan bölge için kapsamlı bir barış planının bir parçasıdır. Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi dile getirdim ve Başkan Abbas, gerekli reformları uygulama, Filistin hükümetini yenileme ve gelecekteki Filistin devletinin istikrarının zorluklarına yanıt verme konusundaki kararlılığını yineledi. Fransa, bu yolda Filistin yönetimine eşlik etmeye devam edecektir. Tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız.
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
DÜNYA
Trump: Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım
21:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала