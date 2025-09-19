Macron, İbranice mesaj yayınladı: Pazartesi günü Filistin’i tanıyacağız

Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüm. Öncelikle, Rue de Rosiers'deki korkunç terör saldırısının faillerinden birinin tutuklanmasındaki mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Kendisinin en kısa sürede iadesi için birlikte çalışacağımıza söz verdik. Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki durumun son derece aciliyetini göz önünde bulundurarak, Pazartesi günü New York'ta Filistin Devlet Başkanı'na Filistin devletini tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış beklentilerini karşılamayı amaçlayan bölge için kapsamlı bir barış planının bir parçasıdır. Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi dile getirdim ve Başkan Abbas, gerekli reformları uygulama, Filistin hükümetini yenileme ve gelecekteki Filistin devletinin istikrarının zorluklarına yanıt verme konusundaki kararlılığını yineledi. Fransa, bu yolda Filistin yönetimine eşlik etmeye devam edecektir. Tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız.